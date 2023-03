Shakira, ¿ya tiene fecha para poner rumbo a Miami?

No es ningún secreto que Shakira tiene planeado mudarse a Miami, lo que sí es un misterio es saber cuándo lo hará. Al parecer y tal y como publica el diario El Periodico, la artista estaría pensando poner rumbo a la ciudad estadounidense este próximo 1 de abril aprovechando las vacaciones escolares que tienen durante esos días los alumnos norteamericanos, conocidas como 'spring break'. De esta manera, los dos hijos que la cantante tiene junto a su ex Gerad Piqué,Milan y Sasha, de los que tiene su custodia, podrían incorporarse a su nuevo colegio.

Sin embargo, todo está en el aire y puede que Shakira tenga que quedarse en Barcelona más tiempo del que tenía pensado, al menos hasta el próximo mes de junio con el objetivo de no partir el curso escolar a sus hijos y poder así empezar de nuevo sus estudios desde el primer día de 'cole'. Pero la enseñanza de sus hijos no es el único problema que se le plantea a la colombiana, pues hay aún otro más grave que es la delicada salud de su padre, William Mebarak, de 91 años, quien también reside en la Ciudad Condal y quien tendrá que pasar por quirófano estos días en el Centro Médico Teknon de Barcelona.

Así que mientras llega el momento de hacer las maletas y poner rumbo a Miami, donde reside gran parte de la familia materna de la cantante, Shakira se encuentra supervisando que todo esté a punto para su llegada e incluso ha realizado en los últimos meses algunas reformas y mejoras.

La villa, que cuenta con más de 750 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y vistas al mar, fue adquirida por la artista en 2001 por más de 2,5 millones de euros, y, aunque en 2018 quiso deshacerse de ella, tras su separación de Gerard Piqué, la colombiana dio un paso atrás, quitó el cartel de ‘Se vende’ y empezó a convertirla en un hogar.

Hace tan solo unos días, y casi coincidiendo con el lanzamiento de la canción 'TQG' (Te quedó grande)' de Shakira junto a su compatriota Karol G, la cantante concedió una entrevista al programa 'En punto', de la televisión mexicana en el que reflexionaba sobre el momento personal que atraviesa y cómo su vida ha dado un giro tras su ruptura.

"Siempre he sido demasiado dependiente emocionalmente de los hombres, he sido una enamorada del amor y creo que esa historieta, de alguna manera, he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma hoy en día” señalaba la cantante. "Siento que dependo de mí misma y que además tengo dos niños que dependen de mí y tengo que estar más fuerte que una leona" añadía. Y es que ahora Shakira ha dejado muy claro que tiene energia de sobra para hacer frente a su nueva vida y empezar de cero a 7.539 kilómetros de Barcelona.