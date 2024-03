Shakira revoluciona Hollywood con el estreno de su nuevo disco 'Las mujeres ya no lloran'

Después de muchos meses de espera, Shakira Mebarak por fin ha estrenado su nuevo disco 'Las mujeres ya no lloran', y lo ha hecho rodeada de amigos, medios de comunicación y, por supuesto, muchos fans. La cantante eligió el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood para organizar una presentación por todo lo alto y solo hay que ver las imágenes para darse cuenta del revuelo que causó. Shakira se encontró con infinidad de flashes, aplausos, vítores... pero principalmente mucha alegría y muchas sonrisas.

Su gran proyecto

"Estamos aquí ya en la fiesta de lanzamiento de mi álbum 'Las mujeres ya no lloran'. ¡Esto ya es otro nivel de otro nivel!", dijo emocionada en un vídeo que compartió en sus redes sociales. Shakira estaba deslumbrante y causó sensación con un minivestido con bordados plateados y botines con plataforma y tacón de infarto. Como siempre, fue fiel a su 'sello' inconfundible, su larguísima melena suelta y con ondas, y un maquillaje muy natural.

Fue la protagonista indiscutible del evento que tuvo lugar en el Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood y pudo celebrar el éxito de su disco junto a muchos de los miembros de su equipo que han estado a su lado durante estos meses. La cantante colombiana no ha dejado de trabajar para que todo saliera perfecto y este viernes 22 de marzo de 2024 pudiera ver la luz este disco que tiene tanto significado para ella a nivel personal.

Un disco, cuatro versiones

'Las mujeres ya no lloran' incluye 16 canciones: 8 nuevas y un remix, además de los 7 sencillos que Shakira ha lanzado previamente. "Mi nuevo álbum no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia", confesó la artista de Barranquilla.

Se trata de un lanzamiento muy importante y especial para ella no solo porque es la primera vez que saca un disco tanto en vinilo como en formato digital, sino porque ha decidido hacerlo mediante cuatro portadas diferentes. "Durante meses trabajamos con Jaume de Laiguana en estas cuatro ediciones: diamante, rubí, esmeralda y zafiro. Cada una presenta un atributo. La esmeralda: confianza; el rubí: la pasión, el zafiro: la vulnerabilidad, y el diamante: la fuerza y la resiliencia", dijo Shakira explicando el importante significado que tienen para ella las cuatro portadas que ha elegido para su disco.

