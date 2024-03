¿Quién es el actor de 'Emily en París' con el que Shakira casi se besa en su nuevo vídeo?

Shakira está causando furor en las últimas horas no solo por el lanzamiento del nuevo disco de Shakira, 'Las mujeres ya no lloran', sino por la sorpresa que tenía preparada para todos sus fans con el videoclip de Puntería, la canción que acaba de publicar junto a la rapera estadounidense Cardi B. "Afinando el tiro", escribió la artista colombiana anunciando este tema que forma parte de su nuevo álbum. Además de una melodía muy pegadiza y frases llenas de significado, los seguidores de Shakira se han quedado alucinados con el protagonista del vídeo, una cara muy conocida gracias a la serie Emily en París.

Para su nuevo videoclip, Shakira ha elegido nada más y nada menos que a Lucien Leon Laviscount, el atractivo actor franco-británico de 31 años que se hizo mundialmente famoso por interpretar el papel de Alfie en la segunda temporada de la serie de Netflix. Los dos derrochan complicidad en Puntería y nos regalan unas imágenes muy sensuales y provocadoras que hacen subir la temperatura.

La artista colombiana y el protagonista de Emily en París se muestran de lo más apasionados, dedicándose todo tipo de caricias, abrazos... incluso hay un momento en el que parece que están a punto de besarse, pero no llegan a hacerlo.

Como era de esperar, en pocas horas el vídeo ha arrasado. "Oh Dios mío", "Esto no me lo esperaba", "¡Boooooooom!", "Shakira, eres una reina", "Cambiaste un Twingo por un Ferrari", "Brutal", "Ese centauro sexy", "Todas te envidiamos", "Me flipa el vídeo, la canción, los colores, los looks...", "Valió la pena la espera", "Diosaaaaa" o "Cada canción de Shakira es un himno", son algunos de los mensajes que ha recibido.

Sus seguidores, además, están totalmente revolucionados por un motivo en concreto y es que creen que Shakira ha elegido a Lucien Leon Laviscount por su gran parecido con Lewis Hamilton. Muchos fans tienen claro que la artista ha utilizado este videoclip para confirmar que tuvo un romance con el piloto de Fórmula 1. ¿Será verdad? ¿Habrá sido totalmente intencionada la elección de Lucien?

LA LETRA COMPLETA DE 'PUNTERÍA'

Tú tiene' buena puntería

Sabe' por dónde darme pa' que quede rendía', rendía'

Tienes estilo para llamar mi atención

Me tiras dardos, van directo al corazón

Oh, y por más veces que trate

Oh, es imposible esquivarte

Tú tiene' buena puntería

Sabe' por dónde darme pa' que quede rendía'

Me ataca 'onde más duele, tú a mí no me conviene'

Pero en tu cama o la mía todo eso a mí se me olvida

Oh-oh-oh-oh

You, you got me stressin', thinkin' 'bout sexin'

Baby, keep me company

Dame de tu fire, apriétame las nalga' aunque tú no seas pa' mí

I got the night, night, put a man right to sleep

Yeah, I'm pretty lil' thing from face to feet

I'm from the Bronx (Bronx), but I got a Georgia peach

I got a empanada, mama, that he love to eat

Loba like Shaki, tú ere' mi tigre

Muérdeme duro, de este culo nunca te olvide'

Tú tiene' buena puntería

Sabe' por dónde darme pa' que quede rendía'

Me ataca 'onde más duele, tú a mí no me conviene'

Pero en tu cama o la mía todo eso a mí se me olvida

Oh-oh-oh-oh

Donde pone el ojo pone la bala

Tiro al blanco y caigo como si nada

Pero si me robas dos besos

Al tercero ya ni lo pienso

Paso toa la noche indecisa

Y despierto con tu camisa

Ya no sé si quiero parar

Y me derriten tus manos, me drogan tus labios

Tus biceps me ponen a cien

A ti nunca te dirijo, siempre llegas fijo

Hasta mi punto G

Tú tiene' buena puntería

Sabe' como durarme, estos bobos se quedan sin batería

Me tira dardo' y no me conviene

Pero me encanta si adentro lo tiene

Me pongo perra pa' ti, I know que de tu mente nunca va a salir Cardi B

Tú tiene' buena puntería

Sabe' por dónde darme pa' que quede rendía'

Me ataca 'onde más duele, tú a mí no me conviene'

Pero en tu cama o la mía todo eso a mí se me olvida