Así ha sido el debut de Milan, hijo de Shakira y Piqué, tocando la batería con su grupo

Tiene solo once años, pero Milan, el mayor de los hijos de Shakira y Gerard Piqué, ya apunta maneras como estrella de rock. Tanto él como su hermano menor, Sasha, de diez años, han heredado el talento de su madre, tal y como pudimos comprobar en el videoclip de Acróstico de la cantante colombiana. Ahora, Milan ha hecho su propio debut musical con una banda infantil. Ha ocurrido este fin de semana en el Hard Rock Café de Miami, durante la presentación de primavera de la academia Let It Beat! El pequeño, que también toca el piano, nos deleitó en esta ocasión mostrando su habilidad con la batería, con un look de lo más rockero y ante un público entre el que se encontraba su madre, que no quiso perderse este momentazo. Dale al play y no te lo pierdas.

