Detenido en Miami el hombre que acosaba a Shakira

Shakira (46) ya puede respirar un poco más tranquila. El hombre que llevaba desde el mes de diciembre acosándola ha sido detenido este lunes 8 de enero por las autoridades locales de Miami. Daniel John Valtier, que es como se ha identificado a este señor de 56 años, se dedicaba a enviar mensajes inadecuados a la cantante colombiana a través de sus perfiles públicos, donde también aseguraba que estaba casado con ella y que tenían niños en común.

Además, había dado con la dirección exacta de la mansión estadounidense de la artista de Barranquilla, mandando paquetes con distintos regalos como vino, chocolates o juguetes para sus hijos: Milan (10) y Sasha (8). El equipo de Shakira advirtió a Valtier que tomarían medidas legales si seguía con ese comportamiento. Un aviso al que hizo caso omiso.

Pero lo que realmente hizo saltar las alarmas de la intérprete de Si te vas y de su entorno cercano es que Valtier publicó en su muro que iba a viajar desde Texas, su ciudad natal, a Miami. Cuando llegó a esta localidad de Florida, Daniel tomó un taxi y fue directo a la casa en la que reside la vocalista en el exclusivo barrio de North Bay Road, en el que también viven otras celebrities internacionales como Ricky Martín o Matt Damon. Fue entonces, cuando la cantante decidió denunciar. Por fortuna, no ha habido que lamentar ningún incidente porque Daniel fue arrestado antes de lograr tener algún tipo de contacto con Shakira o con sus familiares. La policía ha explicado que Valtier no conoce a ninguno de ellos. Ahora, se enfrenta a cargos por acoso, pero no se presentó ante las Cortes para testificar.

Esta no es la primera vez que Shakira tiene que hacer frente a un episodio así de desagradable, ya que, cuando vivía en Barcelona con su exnovio, Gerard Piqué, otro hombre fue hasta su casa, le dejó cartas en el buzón y en la fachada hizo varias pintadas en las que se podía leer. “Te amo mujer hermosa, voy a por ti, mi amor. Estoy listo para casarme contigo y apoyarte”. En aquella ocasión, no se pudo dar con la identidad del vándalo.

Shakira busca un nuevo oasis de paz en Miami

Tras su complicada separación de Gerard Piqué, Shakira hizo las maletas y puso rumbo a Miami, donde ha encontrado un remanso de paz lejos del revuelo mediático. Por ahora está instalada en la mansión que adquirió en 2001, una vivienda de dos plantas distribuidas en 750 metros cuadrados que cuenta con vistas al mar y un muelle privado para navegar. Sin embargo, a la artista de Barranquilla le gustaría encontrar otra casa más espaciosa y con mayor privacidad. Un deseo, que, con toda seguridad, ha aumentado tras este delicado incidente.

