¿Es fan Barack Obama de Shakira? Esta es la prueba que lo demuestra La cantante colombiana no es la única artista latina a la que sigue el expresidente de Estados Unidos

2023 ha sido un año repleto de éxitos profesionales para Shakira (46). ¿El último de ellos? Tal vez el más inesperado de todos: colarse en la lista de los temas más escuchados en los últimos 12 meses por el expresidente de Estados Unidos Barack Obama con TGQ (Te quedó grande). Una colaboración con su compatriota colombiana Karol G en el que cada una de ellas habla de sus respectivas rupturas amorosas (Shakira con el exfutbolista Gerard Piqué y Karol G con el también cantante Anuel AA).

Entre los ingredientes que han hecho que este single haya conquistado al político se encuentran un estribillo de letra pegadiza: “Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito"; un ritmo innovador que mezcla el género del reggaetón y el urbano; y una coreografía viral (que no sabemos si Barack Obama ha intentado imitar como otros tantos usuarios de Internet y las redes sociales).

Barack Obama no ha sido el único que ha caído rendido ante los encantos de TQG porque esta canción ha batido todo tipo de récords en las plataformas digitales, puesto que a los pocos días de ser lanzada al mercado ya ocupaba la segunda posición en el TOP 50 de Spotify Global (por encima de ellas se encontraba Miley Cyrus con Flowers) y también superó los 100 millones de reproducciones en YouTube.

De la misma manera, Karol G y Shakira se han alzado con algunos de los galardones más prestigiosos de la industria musical gracias a TQG como el MTV VMA en la Categoría Mejor Colaboración y un Grammy Latino por Mejor Interpretación/ Fusión Urbana. Sin duda, un dúo imparable que no conoce de límites ni fronteras.

Barack Obama, ¿fan del reggaetón?

TQG no es la única canción en castellano que ha llegado a la playlist de Barack Obama, ya que el político también ha movido las caderas al son del remix de La bebé, un tema de reggaetón interpretado por Peso Pluma y Yng Luvas que ha sonado en discotecas de todo el mundo. Una muestra más de que el político es un fan incondicional del género latino.

Otros de los hits que se han colado esta lista son Oh my mama de Victoria Monét; Crazy Love de Rita Wilson y Keith Urban; Me & U de Tems; Midnight Gospel de Ale Araya y Joseph Chilliams; y Vampire de Big Thief. Un gusto de lo más variopinto que quiere seguir ampliando porque Obama ha pedido a todos sus seguidores que le sugieran nuevas canciones ¿cuál le recomendarías?

