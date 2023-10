Los Obama celebran 31 años de matrimonio: recordamos su historia de amor

La historia de amor de Barack y Michelle Obama sigue igual de viva que el primer día. La expareja presidencial ha celebrado su aniversario: nada más ni nada menos que 31 años desde que se convirtieron en marido y mujer. El ex presidente de Estados Unidos y su esposa se han dedicado unas bonitas palabras en sus respectivas redes sociales: "¡Feliz aniversario, cariño! Eres brillante, amable, divertida y hermosa—y tengo suerte de llamarte mía", escribía el ex mandatario. Michelle correpondía con el siguiente mensaje: “31 años y toda una vida por delante. Me encanta vivir la vida contigo a mi lado ¡Feliz aniversario, cariño!”, Junto a estas cariñosas palabras, el matrimonio la compartido unas bonitas imágenes en las que aparecen abrazados y sonrientes.

Un matrimonio sólido y feliz

En su libro de memorias, Mi historia, Michelle relata que conoció al político cuando tan solo tenía 25 años y se encontraba trabajando en el prestigioso bufete de Sidley & Austin, ubicado en Chicago. Ella daba sus primeros pasos en el mundo de la abogacía como asociada junior, mientras que Barack era el becario de la empresa. Si bien es cierto que tenían mucho en común, ambos eran afroamericanos, habían estudiado en la prestigiosa universidad de Harvard y se estaban abriendo paso en un "mundo de blancos" a base de trabajo y dedicación. Su primer encuentro fue algo accidentado, puesto que él acudió tarde a una de sus reuniones, una impuntualidad que hizo que Michelle, que tenía que ejercer de tutora de prácticas, se molestase.

Sin embargo, todas estas tensiones desaparecieron en una calurosa tarde de verano, cuando, al poner fin a la jornada laboral, ambos fueron juntos a tomar un helado, con una conversación animada acabaron dándose el primer beso, y desde ese momento se han vuelto inseparables, tanto en los buenos como en los malos momentos. Juntos han formado una bonita familia y han dado la bienvenida a sus dos hijas: Malia (24) y Sasha (21), que, pese a volar de su hogar de manera independiente para forjar sus propios caminos, siguen muy unidas a sus padres.

Una vida tranquila

Tras su salida de la Casa Blanca, ambos disfrutan de una vida mucho más tranquila y alejada de las obligaciones institucionales y del foco mediático y han comenzado otros proyectos empresariales en conjunto, como su productora audiovisual, Higher Ground Productions, con la que han creado Gofre+Monchi, una serie infantil que se emite en Netflix, y que educa a los más pequeños en los hábitos alimenticios saludables, un tema clave en un país como Estados Unidos en los que las cifras de obesidad infantil son cada vez más alarmantes.

Confesiones de Michelle sobre su matrimonio

Si bien Barack y Michelle son para muchos una pareja modelo, lo cierto es que como todas han enfrentado momentos difíciles. La también escritora se sinceró sobre un periodo complicado en su matrimonio en REVOLT TV. “Ahora veo que las parejas jóvenes se rinden muy fácil, porque no hablamos lo suficiente de lo difícil que es y lo mucho que cuesta unir dos vidas más allá del amor. Hubo 10 años en los que no podía soportar a mi marido y eso fue cuando nuestras hijas eran pequeñas”, señaló, para luego agregar: “Hemos estado casados 30 años, puedo soportar 10 años malos de 30”.

“¿Y adivina cuándo ocurrió? Cuando las niñas eran pequeñas (Malia y Sasha). Durante 10 años, mientras intentábamos construir nuestras carreras y nos preocupábamos por la escuela y por quién hacía qué y qué, yo estaba como: ‘Argh, esto no es justo’”, admitió. “Al comienzo éramos nosotros dos, cada uno tenía su vida. Si él tenía que viajar, yo le decía ‘que te vaya bien’ y me quedaba viendo televisión, pero cuando tienes hijos cambia y ahora es ‘¿a dónde vas y por cuánto tiempo?’”, explicó. “¿Y sabes qué? El matrimonio no es 50/50, nunca. Nunca. Hay veces que yo tengo 70 y él 30. Hay veces que él tiene 60 y yo 40”, reflexionó. Obstáculos que el tiempo y el amor han conseguido superar y hoy en día son una de las parejas más solidas y felices del panorama social y cultural estadounidense.