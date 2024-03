Shakira revela qué hay de verdad en el rumor de la mermelada y la supuesta infidelidad de Piqué La cantante desvela nuevos detalles de su separación cuando está a punto de lanzar su nuevo disco, 'Las mujeres ya no lloran’

El anuncio de separación de Shakira y Piqué hizo correr ríos de tinta y la expareja tuvo que hacer frente a muchos rumores. ¡HOLA! en su día despejó las verdades y también las mentiras que se difundieron sobre la cantante colombiana y el futbolista blaugrana, pero hasta ahora no se sabía cómo supuestamente la artista descubrió la infidelidad de su ex. Casi dos años después de su separación, la cantante de Hips Don't Lie ha concedido una entrevista a The Sunday Times en la que revela que hay de cierto sobre aquel rumor que apareció en varios medios en el que se decía que el supuesto engaño de Piqué había salido a la luz por un frasco de mermelada.

"No es cierto", ha querido aclarar la artista sobre su ex que al poco tiempo de romper con ella comenzó una relación con Clara Chía. El rumor surgió a raíz de que la estrella lanzara la canción y el video musical de Te Felicito junto a Rauw Alejandro. En el clip la cantante aparece mirando en la nevera, supuestamente como ella dijo en una entrevista "para encontrar la verdad", y es entonces cuando se ve la cabeza de Rauw Alejandro en el interior del frigorífico. Toda esta situación así como la letra que habla de un desengaño amoroso generó todo tipo de especulaciones sobre cómo la artista de Barranquilla pudo haberse enterado de la nueva relación que mantenía Piqué con Clara Chía.

Entonces comenzó a circular la especulación de que la artista de Loba se enteró de la supuesta infidelidad de Piqué después de que ella regresara a casa de un viaje y notó que faltaba parte de su mermelada, que no le gusta ni a su pareja ni a los niños, lo que supuestamente le hizo creer que alguien más había estado en su casa en su ausencia. Al preguntarla por esta cuestión en la entrevista, Shakira parecía no saber de qué le estaban hablando el periodista y negó ese rumor.

En sus declaraciones, desveló además otros detalles de su ruptura con Piqué y cómo la afrontaron sus dos hijos, Milan, de 11 años, y Sasha, de 10. El mayor que ha heredado su talento para la música cuenta que compuso "dos canciones increíbles, de esas que te hacen llorar", cuando sus padres atravesaban su separación que hicieron pública el 4 de junio de 2022. Shakira comenzó una nueva vida en Miami con sus hijos en abril de 2023 y parece dispuesta a cerrar el capítulo de su separación con Piqué, al que se refiere en la entrevista de The Sunday Times como "Voldemort, aquel que no puede ser nombrado" .

Ha retomado su carrera y está centrada en su nuevo disco, Las mujeres ya no lloran, que se estrena el próximo 22 de marzo. "Durante mucho tiempo dejé mi carrera en suspenso para estar al lado de Gerard y que él pudiera jugar al fútbol". "Hubo mucho sacrificio por amor", han sido los motivos que ha expuesto después de haber estado siete años sin lanzar un disco y ya planea su gira mundial.