Shakira cambia la letra de 'La Bicicleta' para no volver a mencionar a Gerard Piqué

No se lo esperaba en absoluto. Shakira y Carlos Vives tienen una de esas amistades que sobreviven al paso de los años. El colombiano estaba ofreciendo un concierto en Miami con motivo de su gira mundial que pasa ahora por Estados Unidos cuando se encontró con esta inesperada sorpresa. El Kaseya Center de la ciudad estaba abarrotado y empezaba a bailar los acordes de La bicicleta, tema que el colombiano grabó con su compatriota en 2017, cuando apareció Shakira entonando su parte de los versos. Vives se quedó mudo, mirándola con una sonrisa y no tardó ni un segundo en abrazar a su amiga que respondió a la locura de los asistentes bailando con su anfitrión.

Sin embargo quien empezó a corear con ellos la letra del tema notó un detalle que deja claro, por si todavía no lo estuviera, el punto personal en el que está la colombiana. Piqué es parte de su pasado, algo que quedó reflejado en las sucesivas canciones que le ha dedicado en los últimos meses. Si bien el deportista fue en su día protagonista de melodías en las que le declaraba su amor, Shakira está dispuesta ahora a borrar este rastro en la medida de lo posible. Es lo que hizo en esta canción, en la que, en uno de los versos, se mencionaba al futbolista. “Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona después no querrá irse pa' Barcelona” cantaba en la versión original.

En el concierto, la de Barranquilla cambió la letra y en ese momento dijo: “Que si a ese tipo algún día le muestras el Tayrona después no querrá irse pa' Barcelona”. Borrado queda así del tema el nombre de Piqué, que en aquel 2017 sí aparecía no solo en esta canción sino en otra en la que la colombiana reflejaba cómo había sido su historia de amor. Me enamoré se titulaba la melodía en la que Shakira repasaba cómo nació su romance con el deportista, un cariño que ha desaparecido como se puede deducir de la llamada trilogía de la venganza, en la que la artista dedica todo tipo de críticas a su expareja.

Las palabras “ese tipo” no pasaron desapercibidas para los fans que han recogido el momento en vídeo. Este fue sin duda uno de los detalles que más dio que hablar en la cita, tras la que Vives manifestó su gran emoción. “Me puedo retirar ya, chao, me voy feliz, nada supera esto, me hiciste el hombre más feliz. Te quiero ¡Qué sorpresa!" escribió en sus perfiles junto a un vídeo del instante. La bicicleta se convirtió en una auténtico boom musical aunque Carlos Vives y Shakira se enfrentaron a un juicio tras ser acusados de plagio. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó la decisión tomada en 2019 por el titular del Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid de no multar a los cantantes colombianos al considerar que no era plagio.

