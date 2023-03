La opinión de Carlos Vives sobre la 'venganza musical' de Shakira

Ha sacado cuatro canciones en referencia a su ruptura y su situación personal con Piqué que han dado mucho que hablar. La colombiana Shakira, como ella misma ha dicho, ha encontrado en la música su particular terapia, sobre todo en la sesión con Bizarrap. "Hay un antes y un después de Bizarrap. Entré al estudio de una forma y salí de otra. Fue un gran desahogo necesario, también para mi propia sanación, para mi propio proceso de recuperación” comentó. Su gran amigo Carlos Vives ha opinado sobre esta venganza musical de su compañera, manifestando su deseo en que pronto deje atrás su ruptura con el futbolista.

“Uno tiene que buscar siempre la felicidad y definitivamente creo que le va a encontrar. Todos pasamos por ahí” comentó el artista. Vives ha apoyado la manera que ha tenido su amiga de afrontar esta situación a través de sus composiciones, pues reconoce que cada uno hace lo que puede en una situación como esta. “Uno lo hace con su estilo de música y ella lo hace al estilo de ella con su música y al final, nada, es tan difícil cuando a uno le pasa en la vida. Es tan fuerte cuando uno tiene una ruptura, sea artista o no. Cuando algo que has construido y en lo que has creído se te derrumba… A mí me pasó y es muy difícil incluso oír consejos” contó el intérprete a Europa Press.

También él hizo referencia a los temas que ha escrito en situaciones similares. “Un dolor así cada uno lo exorciza de una manera, ¿no? Yo, por ejemplo, por mi estilo ahí están mis canciones de despecho, pero ella lo ha entendido así y lo ha intentado superar a su estilo, a su forma" añadió. El colombiano desea sin embargo lo mejor para los dos, tanto para Shakira como para Piqué, sobre todo pensando en sus dos hijos. “Yo quiero que ella sea feliz y que todos sean felices porque al final, cuando se rompe algo así, quiere uno que los hijos sean felices” aclaró. Carlos Vives celebra el 30 aniversario de su carrera musical con la publicación de su nuevo álbum Escalona nunca se había grabado así.

Amigo y compañero de profesión, grabaron juntos el pegadizo tema La bicicleta en 2016, Carlos es uno de los grandes apoyos de la colombiana. De hecho hace pocas semanas le envió un vídeo a Shakira con motivo de su cumpleaños, al son de la canción Currambera que compuso para hacerle un homenaje. En el clip aparecían algunas imágenes de su vida, entre las que estaba una de su padre, que ha afrontado recientemente algunos problemas de salud. Al ver este regalo, la artista se emocionó y no pudo contener las lágrimas. "Es el mejor regalo que me han hecho", dijo.