Shakira recibe un nuevo premio por sus canciones 'venganza' y cuenta cómo se siente

Si hay algo que Shakira ha demostrado en estos últimos meses es que todo lo que toca se convierte en oro. Desde que se mudó a Miami, la artista no ha dejado de encadenar un éxito tras otro y, aunque a nivel personal no ha sido fácil empezar esta nueva etapa, no hay duda de que en lo profesional está viviendo uno de los momentos más importantes de toda su carrera. Shakira está feliz, y solo hay que ver su sonrisa para demostrarlo.

Así de radiante apareció en el Faena Forum de Miami Beach, donde fue entrevistada horas antes de que se celebre la 30º edición de los Premios Billboard de la Música Latina, donde la cantante colombiana parte como gran favorita ya que está nominada en 12 categorías. Como siempre sucede allá a donde va, Shakira arrasó y fue recibida entre vítores y aplausos por parte de muchos fans que le mostraron su cariño incondicional.

Ella respondió con la mejor de sus sonrisas, saludando a todos y dándoles las gracias por estar todo este tiempo a su lado. En su entrevista, la intérprete de El Jefe se mostró de lo más sincera y simpática, hablando de diferentes temas relacionados con su vida profesional y también profesional.

"Estoy muy inspirada, estoy con ganas. No sé qué me pasa... Ha habido etapas en las que me tienen que llevar como con una grúa al estudio, me tienen que arrastrar. A veces se pelea uno con su trabajo, a todo el mundo le pasa. Pero ahora estoy en una luna de miel con esto de hacer música y con mi carrera. Estoy enamorada de lo que hago", reconoció.

Shakira confesó que la música ha sido su salvación y que para ella componer es una "catarsis". "Siempre ha jugado un papel terapéutico, y cuando más escribo es cuando peor estoy. La vida me pega un revolcón y de esto he aprendido mucho y me siento más fuerte. No pensé que tuviese tanta energía vital para superar ciertas etapas de la vida. Y resulta que era menos frágil de lo que pensaba. Mi música ha sido mi herramienta principal de supervivencia", aseguró.

La cantante de Barranquilla ha batido récords con las canciones que ha sacado tras su separación del exfubolista Gerard Piqué, de hecho, hay que recordar que la colaboración que hizo en enero con el DJ argentino Bizarrap arrasó en las listas de éxitos de todo el mundo y rompió cuatro récords Guinness.

"Con esa canción me decían: 'Cambia la letra, eso no puede salir...' y yo contestaba que no soy una diplomática de las Naciones Unidas. Soy una mujer, una loba herida", dijo provocando una oleada de aplausos entre los asistentes. "Me ha sorprendido la posibilidad de poder hacer limonada con los limones más agrios", añadió haciendo referencia a los meses tan difíciles que ha vivido tras su ruptura con el padre de sus hijos.

En su aparición en la Semana de la Música Latina de Billboard, Shakira recibió además una gran sorpresa. "Gracias por todo el amor y el apoyo! Cuatro número 1 Billboard, uno en el Global Top 200, Acróstico cuatro discos de platino en Estados Unidos y dos de Copa Vacía en Estados Unidos. Agradecida siempre", es el mensaje que ha compartido en sus redes mostrando orgullosa sus nuevos trofeos.

La artista colombiana no deja de triunfar y parece que va a seguir así, ya que anunció que está trabajando sin descanso para que su nuevo disco vea la luz cuanto antes. "Hay muchas cosas que todavía quiero decir, cosas que probar en lo musical (...) Estoy trabajando en mi álbum, espero que esté listo pronto".