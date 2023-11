El consejo de Ibai Llanos para los niños que quieran ser 'streamer'

Ibai Llanos le ha contado a Joaquín Sanchez en su programa 'El Novato' en qué consiste su trabajo como creador de contenidos en redes sociales, cómo publica el contenido en las dieferentes plataformas y cómo prepara la temática de la que va a hablar a sus seguidores. Ante esta profesión de éxito, el exfutbolitsa del Betis le ha pedido a Ibai Llanos que les de un consejo a todos los niños que estén pensando en un futuro a dedicarse al mundo del streaming.

Ibai Llanos ha asegurado que “lo primero es que su hijo o su hija se centre en el día a día, estudie y se forma para lo que quiera llegar a ser en un futuro”, ha dicho el bilbaíno sobre el futuro en su profesión. Para el youtuber, lo mejor a la hora de intentar ser un streamer es tomárselo como un hobbie. El invitado le ha contado a Joaquín que “de los que lo intentan a los que consiguen vivir de ello el porcentaje es bastante bajo”. Una teoría respaldada por Gerard Piqué, “es un poco como el fútbol, muchos niños quieren ser futbolistas, pero luego llega uno”. Llanos y Piqué creen que en España poca gente vive del contenido que crean en las redes sociales: "No llegarán a doscientos", ha asegurado el streamer.

Una estrella de las plataformas digitales

Su forma de comunicar y conectar con sus seguidores le ha llevado a lo más alto del estrellato de las nuevas plataformas y sus ideas, sean del tipo que sean, siempre cosechan un éxito incalculable. Nacido el 26 de marzo de 1995, Ibai Llanos ha transformado el mundo del streaming: Su ascenso meteórico no fue una casualidad, sino el resultado de una dedicación apasionada. Sus primeros pasos en el mundo digital los dedicó compartiendo sus hazañas en 'Call of Duty'. Pero no fue hasta 2014 cuando alcanzó notoriedad en este panorama.