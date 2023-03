Así es Carmen, la novia de Ibai Llanos, a quien se conoce como 'La jefa'

La popularidad de Ibai Llanos ha traspasado fronteras. Convertido en una superestrella de 'Twitch' y 'YouTube', este vasco de 28 años ha conquistado con su espontaneidad y naturalidad a un gran ejército de fans, que le han llevado a coronarse como el streamer español más seguido del mundo. Sin embargo, poco o nada se sabe sobre su vida personal, pues a pesar de haber mostrado a sus seguidores algunos de los rincones de sus casas, los de su corazón, los ha intentado mantener en "secreto".

Sin embargo, a raíz formar parte del torneo Kings League, una nueva competición de fútbol 7 que ha creado la empresa Kosmos, fundada por el exfutbolista Gerard Piqué, las cámaras le han seguido un poquito más de cerca y por fin se ha puesto rostro a Carmen, la chica con la que el streamer sale desde hace seis años y a la que todo el mundo conoce dentro de su entorno como ‘La jefa’.

Y aunque el streamer nunca ha gritado a los cuatro vientos el amor por su pareja, lo cierto es que tampoco lo ha negado, pues en 2018 publicó un mensaje en Twitter diciendo: “Tengo novia hace tres años, que hable con una chica no significa que quiera algo con ella”. Una relación, de la que tres años después, concretamente en mayo de 2021, hablaría más ampliamente durante una entrevista con el periodista deportivo Siro López.

"Nos conocimos en un evento de Madrid. Trabajábamos para diferentes empresas y nos conocimos ahí. Ella estudió periodismo, marketing y publicidad y estuvo trabajando para una empresa de Jorge Lorenzo que vendía de todo: gafas, ropa... Y era ella un poco la jefa de marketing. Ahora ella trabaja con los chicos de mi equipo, les ayuda mucho... Nos echa un cable a todos", explicó el popular streamer. Además, Ibai reveló que vivían juntos, aunque no revueltos, ya que ella habita un apartamento dentro de la enorme mansión que el bilbaíno posee en Barcelona.

"Vemos series, películas, a veces hacemos cosas juntos. Nos gusta mucho comer fuera, dar paseos por el monte con los perros y jugar al baloncesto aquí en casa. Tenemos jacuzzi, hacemos cosillas... Pero tampoco son planes espectaculares, porque salimos poco” añadía Ibai.

Juntos desde 2015, la pareja se ha preocupado mucho de no ser vista junta públicamente, aunque inevitablemente alguna imagen se ha acabado filtrando como la del día que Messi fue presentado como nuevo jugador del París Saint-Germain Football Club (PSG), en donde ella fue captada siguiendo a su chico con una cámara durante la transmisión de Twitch. Además, el streamer no dudó en dedicarle el premio Esland, conocido como los Oscar de las redes sociales, cuando recayó sobre él en enero de 2022. “Se lo dedico a ‘Koi jefa’, que es la persona que me aguanta. Me levanto cada día con una buena idea y me mandará a tomar por … dentro de poco” señalaba el bilbaíno, haciendo así referencia a su chica, conocida también dentro de su mundillo como ‘Koi jefa'.