Ibai Llanos asegura que no pasa por un buen momento: 'Me estoy replanteando ciertas cosas' El 'influencer', que está en plenas negociaciones con Twitch, se ha sincerado con sus seguidores

Ibai Llanos no pas por uno de sus mejores momentos. El exitoso influencer, que reconoció hace unos días que no se había sentido muy cómodo durante su viaje a Nueva York, ha confesado que el "hate insano" que está recibiendo los últimos días le está pasando tanta factura emocional que incluso ha llegado a replantearse su futuro. "Entiendo que es algo que forma parte de mi vida pero hay días que se hace complicado. Es verdad que el dinero o lo bien que te vaya la vida a veces no puede protegerte. No sé por qué hoy me ha costado un poco más todo esto", ha reconocido el streamer, que ha dicho a todos sus seguidores que no entiende por qué hay tanta gente que odie por ser del Real Madrid.

Ibai Llanos hace público que sufre una ceguera del 70% en el ojo izquierdo

Muy enfadado y defraudado con todo lo que le está pasando estos días, Ibai ha hecho hincapié en que su éxito económico no es suficiente para poder defenderse de la gran avalancha de comentarios sin sentido que está recibiendo. Eso sí, también ha señalado que aunque en realidad todos los días tiene palabras de odio en su perfil no siempre lo puede aguntar. De hecho, después de su retransmisión del clásico Real Madrid-Barcelona y las palabras de la ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas, cuando le dijo que no sabía lo que tenía hacer para que la entrevistara, el influencer ha recibido muchas críticas, algunas muy duras.

"No sé muy bien cómo me encuentro. Sí que es cierto que me estoy replanteando ciertas cosas. No sé muy bien qué quiero hacer con mi vida", ha expresado a sus seguidores, a los que también ha contado que está en plenas negociaciones sobre su futuro en Twitch, la plataforma que le ha dado ha hecho trinfar en el mundo streamer. Consciente de que es un "privilegiado" por el trabajo y la vida que lleva, algo que intenta siempre tenerlo "muy presente", Llanos ha afirmado que hay veces que con eso no es suficiente. "Supongo que los sentimientos no se pueden controlar", ha continuado diciendo.

Los éxitos que hicieron de Ibai Llanos uno de los protagonistas del 2021

A pesar de que su viaje a Estados Unidos, donde fue con algunos miembros de su equipo para ver los mundiales de League of Legends, no fue como se esperaba, Ibai se ha comprometido a abrir su propia cadena de comida rápida. "Si queréis que yo abra mi propia hamburguesería en España y en un futuro en Latinoamérica necesito 250.000 likes en este vídeo y lo hago", ha dicho el influencer en uno de sus últimos vídeos subidos de Youtube. Y aunque no se sabe ni cuándo ni cómo lo hará, Llanos tuvo claro que no le gustaba nada Nueva York. "En esta ciudad vas andando por la calle y en menos de un minuto te pueden ofrecer sustancias ilegales, ir a un musical del Rey León, unos perritos calientes o unos tickets para ver el mundial de LoL. Quiero volver a mi casa", aseguró en sus perfiles sociales.