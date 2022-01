Los éxitos que han hecho de Ibai Llanos uno de los protagonistas del 2021

El de Ibai Llanos es uno de los nombres más repetidos del momento. Llevaba años siendo uno de los streamers más conocidos del país, pero ha sido en 2021 cuando su popularidad ha dado un salto generacional. Un año inolvidable tras éxitos profesionales como haber sido el primero en entrevistar a Leo Messi tras su fichaje por el PSG, consiguió recaudar más de 200.000 euros para diferentes ONGs en su torneo Ibainéfico, ha dado el salto a la gran pantalla como parte del elenco de la película de Camera Café y, por último, dará la bienvenida al 2022 desde la Puerta del Sol retransmitiendo las campanadas junto a Ramón García.

Nombrado por segundo año consecutivo 'Mejor streamer' a nivel internacional con más de ocho millones de seguidores, el 2021 de Ibai Llanos apuntaba maneras desde el principio, ya que por primera vez presentaba las campanadas y conseguía reunir a 250.000 personas en streaming. Este Fin de Año repetirá la experiencia cerrando doce meses redondos desde la puerta del Sol y de la mano de Ramón García, que ha prometido que llevará su mítica capa castellana y con quien incluso ya ha barajado la posibilidad de un retorno del Grand Prix. ¡Un no parar!

Ha sido una época de cambios, tanto a nivel profesional como personal. Ibai Llanos se desvinculaba de G2, el equipo de eSports con el que trabajaba anteriormente para dar pie a su nuevo proyecto personal, una nueva etapa que arrancó con una mudanza. El streamer más popular se trasladaba a una mansión en Barcelona que anteriormente era del futbolista Samuel Eto’o y por la que reveló a Jordi Évole que pagaba unos 15.000 euros de alquiler al mes. Durante la misma entrevista, Ibai repitió la reflexión que le convirtió en un fenómeno viral en la que criticaba de forma tajante a los youtubers que se habían trasladado a Andorra y reveló cuánto dinero gana gracias a Twitch: unos 120.000 euros mensuales que le sitúan como el tercer creador de contenido que más se embolsa en la plataforma. Sin embargo, quiso lanzar un mensaje a los más jóvenes, aconsejándoles que si se dedican a los videojuegos lo hagan por diversión sin dejar a un lado sus responsabilidades.

Muy ligado al mundo de los deportes, no solo a los eSports, la entrevista de Ibai Llanos a Leo Messi tras su fichaje por el PSG consagró al bilbaíno de 26 años como uno de los referentes en la plataforma. Sus logros han llegado a cruzar el charco y el periódico The New York Times se hizo eco de su creciente popularidad el pasado mes de septiembre en un artículo bajo la premisa ¿Por qué todos hablan con Ibai Llanos? en el que destacan la brillante trayectoria del streamer.

Entre sus amistades, cabe destacar la relación tan estrecha con Gerard Piqué, con el que además ha compartido más de un proyecto. Además de ver al futbolista participando en algunas de las retransmisiones del influencer, organizaron juntos el primer 'Mundial de globos' que se convirtió en todo un fenómeno en 23 países diferentes y en el que también participaron Shakira y sus hijos. Una relación con el jugador del Barcelona que ha ido un paso más allá al crear su propio equipo de eSports conjunto, llamado KOI. Su pasión por este deporte ha sido tal que muchos clubes ya cuentan con él como imprescindible. Hace tan solo unos días, Ibai colaboraba con el Real Betis Balompié para anunciar la renovación de Borja Iglesias.

Triunfos que han conseguido que Ibai Llanos deje de ser únicamente un referente para la Generación Z y haya pasado a atesorar fans de prácticamente todas las edades. No solo entre los aficionados a los deportes o a los videojuegos, ya que, el streamer ha acogido en su canal entrevistas a personalidades como Ed Sheeran, Nathy Peluso o Nicki Nicole. Una incursión en el terreno musical que se hizo más evidente con otro de sus logros de 2021: ser uno de los presentadores de Los40 Music Awards junto a Rosalía. Además, Ibai Llanos se convirtió de nuevo en la estrella de la noche tras haber estado justamente al lado de la cantante en el momento de su primer beso en público con Rauw Alejandro, su pareja.

Por quinto año consecutivo el influencer llevó a cabo la celebración de Ibainéfico, un torneo cuyos beneficios son destinados directamente a fines sociales y que ha tenido lugar este mismo mes de diciembre, vía online por causas sanitarias. Un evento en el que participaron otros rostros populares del mundo de Twitch y que fue todo un éxito a juzgar por los 205.000 euros que recaudaron en un único fin de semana. Tal y como el propio Ibai Llanos aseguró en su perfil, junto a lo recaudado en ediciones anteriores, un total de 600.000 euros han sido destinados a causas benéficas desde la primer edición.

