Ramón García vuelve (con capa incluida) a presentar las campanadas al lado del 'streamer' Ibai Llanos

Tras el éxito que cosechó la retransmisión de las campanadas del año pasado de Ibai Llanos, este año el streamer ha anunciado que repetirá la experiencia, aunque con ciertas novedades: será directamente desde uno de los balcones de la Puerta del Sol y en compañía de Ramón García. Así lo ha anunciado el mítico presentador desde el canal de Twitch del bilbaíno, donde ha asegurado que fue él quien hizo la propuesta: "El poder hacer algo que no he hecho nunca, en un medio en el que nunca he trabajado, me apetece mucho hacerlo con vosotros", expresó Ramón García antes de bromear con la posibilidad de que Anne Igartiburu y Ana Obregón, que repiten como presentadoras de Televisión Española, vayan a visitarles a su balcón. Un tándem que ha sorprendido y emocionado a los fans del streamer, que no han dado crédito cuando Ibai Llanos y Ramón García han planteado otro proyecto más allá de las campanadas: la posible vuelta de El Grand Prix.

Desde que despidió el año por primera vez en 1996, Ramón García ha sido el rostro de las campanadas durante dieciséis años consecutivos, hasta la última vez en 2017 junto a Anne Igartiburu. Ahora, el presentador regresa para decir adiós al 2021 en un evento que Ibai Llanos ha avanzado como "histórico" y "que va a unir a dos generaciones". Algo a lo que también ha hecho referencia Ramón García, que ha apuntado que la el año que él se estrenó como presentador en Nochevieja, la estrella de Internet era un bebé recién nacido.

El inesperado anuncio también ha dejado algunas pistas, por ejemplo, Ramón García ha avanzado que volverá a llevar la capa castellana tan característica de su indumentaria y que, el año pasado, Ibai Llanos ya llevó para rendirle homenaje. "Como era el veterano, a mí me gustaba todos los años hacer un paseo por los balcones deseándoles suerte a los compañeros de otras cadenas. Este año como vienes conmigo te presentaré a toda la gente", le ha prometido el presentador al influencer. Todo apunta a que el nombrado 'Mejor streamer del año' será una de las principales competencias de las televisiones tradicionales, que también han anunciado ya quiénes serán sus presentadores en Nochevieja. Fue en 2020, en el estreno de Ibai Llanos como presentador de las campanadas, cuando llegó a tener más de medio millón de personas conectadas simultáneamente a su canal con una media de más de 200.000 espectadores durante toda su emisión.

Ramón García e Ibai Llanos plantean la vuelta de 'El Grand Prix'

Durante la conversación Ibai Llanos alabó el formato de El Grand Prix, argumentando que él y muchos jóvenes de su generación habían crecido con este programa. Sin pensarlo un segundo, Ramón García le ha propuesto al streamer hacer una nueva versión renovada del icónico programa, adaptada a los tiempos actuales y enfocado al público millennial y de la Generación Z. Pese a la expectación que ha causado este anuncio, ambos han explicado que será algo que, en caso de que finalmente se haga, avanzarán próximamente.

