Shakira declara por videoconferencia desde Miami en otra de las causas pendientes con la hacienda española

Shakira ha vuelto a los juzgados de Barcelona, pero en esta ocasión lo ha hecho desde Miami declarando a través de una videoconferencia. La colombiana, tal y como señala EFE, ha comparecido ante el juez de Esplugues de Llobregat que investiga una segunda causa que tiene abierta por lo penal por delito fiscal. La Fiscalía sostiene que defraudó 6,6 millones de euros en el ejercicio de 2018 a través de una estructura societaria, algo que ella ha negado, defendiendo su inocencia. Ha desmentido así la tesis de la Fiscalía, que asegura que utilizó un entramado de sociedades para eludir el pago de impuestos en las en las declaraciones del IRPF y del impuesto de patrimonio, y ha añadido que se siente presionada por hacienda.

No te pierdas el divertido vídeo de Shakira soplando las velas por su 47 cumpleaños y bailando con sus 'lobas'

Las claves de la nueva vida de Shakira y Piqué, que hoy celebran sus respectivos cumpleaños

La cantante colombiana ya llegó a un pacto el pasado noviembre con la Agencia Tributaria, apenas horas antes de que diera inicio el juicio en el que comparecía por fraude fiscal cometido entre 2012 y 2014. Acordó el pago de una multa de 7,8 millones de euros, tras un pacto con la Fiscalía y la Agencia Tributaria que le evitó el ingreso en prisión, en la primera causa que le abrió la justicia por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014. "El equipo legal, consciente del desgaste y el tiempo que este proceso supone para una cantante de prestigio internacional como Shakira, ha alcanzado un acuerdo económico con la acusación con el fin de poner un punto y final al proceso; y evitar así el impacto de la exposición mediática y el tiempo de juicio que en muchas ocasiones es de una longitud extenuante" señalaba el comunicado emitido por la colombiana.

Tiene pendiente todavía, como señalaba además en el documento, una causa abierta por la vía administrativa por el ejercicio fiscal de 2011. "Desde el fondo hasta la forma, el caso de 2011 es un sinsentido; no solo porque no estaba ni cerca de ser residente en el 2011, sino porque me han hecho pagar por todo el capital de trabajo de mi gira. No han tenido en cuenta los gastos en los que incurrí y acabé pagando los gastos de mi gira dos veces. Se ha dado una especie de doble imposición y me han impuesto unas multas desproporcionadas sobre unas ganancias que no existieron. Hasta el punto de que he tenido que pagar 60 millones" señalaba.

¿Una canción para su nuevo amor?

La colombiana no solo es noticia por sus cuestiones judiciales, pues estos días también se ha hablado mucho acerca de su situación sentimental. La fiesta que organizó por su 47 cumpleaños hace unos días dejó una galería de fotos en la que se la pudo ver posando con el exjugador de fútbol americano Julian Edelman, de 37 años, que se retiró de la competición en 2021 tras una exitosa carrera. El deportista es padre de una niña, Lily, de siete años, nacida de su relación con la modelo sueca Ella Rose, con quien rompió antes del nacimiento de la pequeña. Ella se ha convertido en su prioridad desde que se retiró de la competición.

Mientras los protagonistas guardan silencio, las especulaciones apuntan a que es Edelman sería el destinatario de los nuevos versos de la de Barranquilla. En algunas redes se han filtrado algunas frases que se dice podrían ser del nuevo single de la colombiana, en las que hace referencia a una incipiente relación. "Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o en plan amigos. Es que me está fascinando, mejor no sigo". Su vida es inspiración para sus canciones como ha demostrado de sobra en los hits que ha lanzado desde su separación de Piqué. Sin embargo, ella misma aseguró en un mensaje en año nuevo que intentará "superar lo que nos duele, valorar lo que tenemos y ¡luchar por lo que queremos!". Tal vez ahora su futuro sea Julian.