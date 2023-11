La causa más desconocida de Shakira en la que ahora centrará sus esfuerzos para defender su inocencia

Shakira ha comparecido este lunes en los juzgados de Barcelona para ratificar su pacto con la fiscalía en el caso de presunto fraude fiscal en los ejercicios de 2012 a 2014. Tal y como la propia colombiana ha explicado en un comunicado, quiere ”evitar así el impacto de la exposición mediática y el tiempo de juicio que en muchas ocasiones es de una longitud extenuante”, además de que “necesita centrarse en priorizar su carrera y su estabilidad y la de sus hijos”. Evita así un proceso penal que se preveía largo y que se iba a desarrollar en la Ciudad Condal durante las próximas semanas. No acaban sin embargo aquí los problemas de la colombiana con la Agencia Tributaria española pues sigue teniendo una causa abierta por la vía administrativa por el ejercicio fiscal de 2011. La intérprete confirma en el citado comunicado que seguirá adelante con esta reclamación.

“Shakira continuará su lucha contra la Agencia Tributaria en el caso administrativo por el ejercicio fiscal de 2011, una vía con menos desgaste y exposición que la penal: “Desde el fondo hasta la forma, el caso de 2011 es un sinsentido; no solo porque no estaba ni cerca de ser residente en el 2011, sino porque me han hecho pagar por todo el capital de trabajo de mi gira. No han tenido en cuenta los gastos en los que incurrí y acabé pagando los gastos de mi gira dos veces. Se ha dado una especie de doble imposición y me han impuesto unas multas desproporcionadas sobre unas ganancias que no existieron. Hasta el punto de que he tenido que pagar 60 millones. Y todo porque, en medio de una gira de más de 120 conciertos por todo el mundo, hice visitas a España para ver a la persona con la que iniciaba una relación, sumando en total 70 días entre todas las visitas. El 2011 fue un año en el que no tenía ningún vínculo con España. Me encontraba saliendo de una larga relación de más de diez años con mi ex pareja, Antonio de la Rúa, con quien vivía en Bahamas; y venía a España esporádicamente. Y, por si fuera poco, el caso de 2011 se ha tramitado de manera anómala y fuera de los plazos que dicta la ley, por lo que debería ser anulado (...)

Así, Shakira confía en el adecuado discernimiento de las autoridades de justicia y en que sabrán “separar la forma en que ha finalizado esta causa penal, sin que esta condicione o afecte en lo más mínimo al caso de 2011, ya que se trata de un compartimento jurídico estanco y un proceso completamente distinto a todos los efectos”, e insiste: “Esta decisión de pactar se basa en razones personales, emocionales y sentimentales que nada tienen que ver con lo jurídico”, señala el comunicado.

Una multa por la causa de 2011

Fue precisamente a principios de 2011 cuando se pudo ver la primera imagen oficial de Shakira con Piqué, cuya relación comenzó tras el Mundial de fútbol que se celebró en el verano de 2010. En aquel año, como asegura la colombiana, no residía de manera permanente en España pues apenas estaba comenzando su relación con el futbolista. Este proceso, separado de la causa penal a la que hoy se ha puesto fin con el acuerdo con la fiscalía, es administrativo puesto que, en el caso de determinarse que hubiera incurrido en un delito fiscal, este delito habría prescrito. Es decir, no podría perseguirse por la vía penal por lo que se abrió una causa administrativa paralela.

La defensa de Shakira sostiene que, en 2011, habría pasado en España un máximo de 60 días, menos de un tercio de los requeridos para considerarse residente fiscal en nuestro país. Además, se apunta también a que la relación con Piqué no estaba aún consolidada y no se habría instalado junto a él en Barcelona. Destacan que, hasta ese momento (2011), no tenía ningún vínculo con España a excepción de algunos conciertos “esporádicos” en sus tours internacionales. Hacienda calcula que el fraude fiscal asciende a 27 millones de euros, casi el doble que en los tres años siguientes juntos. La cantante desembolsó dicha cantidad avalando la sanción con otros 33 millones, no porque acepte que hubo fraude, sino para regularizar su situación y posteriormente poder reclamar e impugnar esta decisión de la Agencia Tributaria. Algo que, a juzgar por el comunicado que ha enviado, es lo que hará.