La Shakira más optimista resurge con su nuevo disco: las claves de su cambio

No hay duda de que Shakira firmó uno de sus grandes años con los exitazos que lanzó en 2023 y que ahora recopila en un esperado disco que incluye nuevos temas. Pero no es menos cierto que cada uno de los hits se nutre de la amargura que dejó en la cantante su ruptura con Gerard Piqué. Transformó la tristeza en arte, pero ahora llora lágrimas de diamantes y la loba ya no aúlla de dolor. Los adelantos de las letras inéditas del álbum auguran un cambio fundamental: Shakira ha vuelto a sonreir.

Shakira desvela las canciones de su nuevo álbum

Una de las nuevas colaboraciones que presenta es junto a los mexicanos de Grupo Frontera, con los que sigue cantando al desamor pero ya con un sabor a punto y final. "Se nota cuando se quiere pero cuando no, se nota más", reza la canción con los ritmos aztecas que ya demostró que domina en El jefe. Un punto y final al que ¿sigue una nueva historia? Es lo que muchos dedujeron al escuchar una parte de Nassau, un tema afrobeat en el que una mujer recupera la ilusión tras un desengaño amoroso.

"Yo que había prometido que nunca más volvería a querer. Apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel. Eso lo tenía cerrado, con llaves y con candado, pero ¿qué hago? Me gustas demasiado", son los versos que han trascendido del single. Nada asegura que sea autobiográfico, pero este final del cuento seduce tanto a sus fans que no son pocos los que han pensado que la artista le ha dado una nueva oportunidad al amor.

En Cómo, dónde y cuándo, consagra este giro optimista con un sonido más roquero. "Entre la rutina y el estrés, la vida es una perra, ya lo sé, pero por cada flor marchita una vuelve a crecer", con estas palabras Shakira parece poner al mal tiempo buena cara. Además, otra parte de la letra da alas a la teoría de que la cantante vuelve a estar enamorada: "El tiempo se va volando cuando se pasa bien. No importa cómo, dónde y cuándo, lo que importa es con quien".

Habrá que esperar al 22 de marzo, fecha del lanzamiento del disco para confirmar esta nueva etapa que podría haber comenzado Shakira tras exorcizar los fantasmas con un éxito apoteósico. Las mujeres ya no lloran se hará simultáneamente en vinilo y digital en cuatro ediciones diferentes: Diamante, rubí, esmeralda y zafiro. Tal y como ella misma ha explicado, cada una presenta un atributo. La esmeralda: confianza; el rubí: la pasión, el zafiro: la vulnerabilidad, y el diamante: la fuerza y la resiliencia.