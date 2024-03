Así es la letra de la última canción de Shakira

Shakira sigue inmersa en el estreno de su último disco 'Las mujeres ya no lloran', que se publicará el próximo 22 de marzo. Un álbum en el que ha querido reflejar, a traves de sus canciones, su viaje personal y cómo ha rehecho su vida después de su separación del padre de sus hijos, Gerard Piqué. Esta semana, la colombiana ha presentado un adelanto de su nuevo single 'Nassau'. La de Barranquilla ha querido compartir con sus fans un espectacular posado en sus redes sociales para promocionar la nueva canción afrobeat. Una sesión de fotos muy sugerente, en la que Shakira muestra su lado más sensual. En el aperitivo de su nuevo tema hemos podido escuchar parte de la letra que ha dado pie a multitud de comentarios sobre cómo se encuentra el corazón de la artista.

Las fotos de Shakira que han emocionado a sus fans

¿Una declaración?

La letra de la nueva canción habla de una persona que le ha ayudado a sanar las heridas del desamor. Shakira hace ilusión a una persona que le ha ayudado a curar heridas de amor en un mal momento, en el que parece que la artista cerró la puerta a cualquier tipo de relación o a volver a abrir su corazón:

"Yo que había prometido que nunca más volvería a querer

Apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel

Eso lo tenía cerrado, con llaves y con candado,

pero ¿qué hago? Me gustas demasiado"

Reordenamos las fechas clave de la ruptura de Shakira y Gerard Piqué

Un título del disco controvertido

El álbum, titulado 'Las mujeres ya no lloran', recuerda de nuevo la letra de la mundialmente conocida canción de Shakira “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, con claros mensajes a su expareja, Gerard Piqué: "Una loba como yo no está pa' tipos como tú". Además, incluirá el tema “TQG”, que Shakira publicó en colaboración con la también artista colombiana, Karol G, en la que podíamos esuchar dardos como: "Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido".

La nueva canción de Shakira y Karol G, llena de dardos para sus ex