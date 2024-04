El entorno de Shakira reacciona a los rumores de romance con Lucien Laviscount El actor, popular por su papel en 'Emily in Paris', llegó a la vida de la cantante a raíz del videoclip de 'Puntería' que protagonizan juntos

Con el lanzamiento de Las mujeres ya no lloran, que se puso a la venta el 22 de marzo, ha nacido una nueva Shakira. A lo largo de las 16 canciones que componen esta propuesta vemos la evolución personal de la cantante: desde el dolor por la ruptura con Gerard Piqué, que la condujo a una de las etapas más oscuras de su vida, a todos los cambios que ha experimentado hasta llegar a la actual versión de sí misma, en la que sigue considerando que "el amor es la experiencia más increíble que puede vivir un ser humano". Precisamente este último punto ha hecho que las miradas se posen en Lucien Laviscount, actor con el que podría estar ilusionada.

-¿Quién es el actor de 'Emily en París' con el que Shakira casi se besa en su nuevo vídeo?

-Los detalles de los últimos looks de Shakira: un guiño a la 'loba' y joyas de 60.000 euros

La química entre ellos queda reflejada en el videoclip de Puntería, tema que Shakira comparte con Cardi B. En esta colaboración, el protagonista de Emily in Paris aparece junto a Shakira, quien dispara una flecha con su arco e impacta a un centauro al que da vida el actor. A raíz de ese momento comparten varias escenas en actitud cariñosa y ese entendimiento parece haber trascendido la ficción. Y es que según Daily Mail, han comenzado un romance que, por el momento no es "muy estable" pero que preocupa al entorno de la cantante.

Los allegados a la ganadora de 15 Grammy Latinos están preocupados, como sostiene el citado medio británico. ¿El motivo? Consideran que Shakira está deseando enamorarse pero les inquieta que el actor británico de 31 años esté a su lado solo para "que la gente le conozca" y les da miedo que esta actitud rompa el corazón de la cantante tras el gran dolor que le propuso su separación de Piqué, padre de sus hijos Milan y Sasha. "Está saliendo con alguien que temen que sea un donjuán y se va a quemar", han indicado.

-Analizamos los 4 de looks de Shakira en el vídeo de 'Puntería': de guerrera a diosa sexi

Por el momento ninguno de los protagonistas se han pronunciado al respecto pero sí se han dejado ver compartiendo planes que demuestran que hay un buen entendimiento entre ellos. Días después de la publicación del vídeoclip, la pareja fue fotografiada cenando en el restaurante italiano Carbone de Nueva York, local que lleva abierto más de una década y por el que suelen apostar numerosas estrellas como los Beckham, las Kardashian, Rihanna y Hailey Bieber. Para esta salida, Shakira apostó por un look muy rockero compuesto por corsé negro y chaqueta de cuero. Lucien, que en la ficción mantiene un romance con Lily Collins, se decantó por ropa oscura.

La opinión de Shakira sobre el amor y las anteriores relaciones de Lucien

Cuando rompió con Piqué, Shakira dijo que tenía que esperar a que ese agujerro se cerrara en su pecho "y luego ya veremos qué pasa". Esa herida parece haberse cerrado y ahora no solo se ha puesto "triple M: más buena, más dura, más level", sino que ve el amor desde otra perspectiva y considera que experimentarlo "con todos sus picos y valles es esencial para la vida humana". Además, tal y como contaba en Apple Music 1, "es mejor confiar que no confiar nunca, es mejor confiar aunque te traicionen, que no confiar nunca".

- Shakira nos deja 5 claves sobre su nueva vida en su disco 'Las mujeres ya no lloran'

Con estas palabras no confirma su ilusión con Lucien Laviscount, pero sí se muestra proclive a volver a tener pareja. Por su parte, el actor ha sido relacionado con Kerry Katona, cantante que formaba parte del grupo Atomic Kitten. Se conocieron durante la participación de ambos en Celebrity Big Brother, la versión británica de GH VIP. En 2021 también se le atribuyó un romance con Jesy Nelson, de la formación musical Little Mix.