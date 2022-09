EN ESTA OCASIÓN SOLO HA ESTADO PRESENTE EN LA REUNIÓN EL CENTRAL BLAUGRANA Shakira y Gerard Piqué aún no cierran la puerta a un acuerdo tras la última reunión de sus abogados Los letrados de la expareja están negociando para velar por los intereses de los niños sin que sus padres tengan que sentarse ante la justicia

Continúan las reuniones entre los abogados de Shakira y Gerard Piqué para dilucidar los términos del acuerdo de la separación de la expareja, principalmente en lo que concierne a la custodia de sus hijos Milan y Sasha. Este martes los representantes legales de la cantante colombiana y el jugador del FC Barcelona se han visto de nuevo las caras en Barcelona, después del encuentro previo que mantuvieron el pasado 15 de septiembre y que no resultó todo lo fructífero que se pretendía.

En esta ocasión a la cita celebrada no ha acudido la estrella internacional de la música, pero sí el defensa culé, lo que posiblemente haya servido para aliviar la tensión de la anterior reunión. Cabe recordar que el primer encuentro, que se organizó en la sede de Tamborero Abogados, los representantes de Piqué, tuvo un desenlace abrupto al salir el jugador del mismo antes de tiempo visiblemente enfadado. El defensa blaugrana, que ya ha rehecho su vida junto a su nueva novia Clara Chía, no estaría dispuesto a ceder terreno alguno en las peticiones de su ex.

En esta ocasión el encuentro ha tenido lugar en un punto distinto al acordado en un principio, el despacho de Pilar Mañé, la abogada de Shakira, para salvaguardar la privacidad de un asunto tan delicado. Según el periódico La Vanguardia, la buena noticia es que las negociaciones no están completamente rotas, a pesar de no haber llegado a un acuerdo. La intención sigue siendo evitar que sea la Justicia quien tenga que decidir quién se hace cargo de los pequeños de 9 y 7 años respectivamente, de forma que la puerta no está cerrada al pacto. El principal conflicto reside en la intención de Shakira de mudarse a vivir a Estados Unidos con sus vástagos, algo que chocaría frontalmente con el deportista. Por ello, el objetivo de los letrados es ir puliendo estas diferencias para llegar a un acuerdo favorable para todos.

Precisamente, Mañé ha sido captada por los medios en el momento en el se dirigía a "una reunión", ha dicho, aunque ha declinado hacer más declaraciones. Preguntaban sin éxito a la letrada por el otro gran frente abierto que tiene la artista, tras conocerse hoy que el Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat ha dictado la apertura del juicio contra ella por seis presuntos delitos contra la hacienda pública por un total de 14.5 millones de euros.

Además de la pena de cárcel si se declara culpable a la artista, la acusación solicita 23,7 millones de euros en concepto de multa al considerar los delitos graves por la utilización de paraísos fiscales. Contra la decisión del Juzgado de abrir juicio no cabe recurso, por lo que a continuación saldrá la fecha de celebración de la vista oral y la cantante es la única acusada debido a que su asesor, que formaba parte del caso inicialmente, fue exculpado.

