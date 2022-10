Analizamos punto por punto ‘Monotonía’, la nueva canción de Shakira y sus posibles mensajes a Piqué

Shakira ha destapado ya todas las claves de su nuevo trabajo. La cantante colombiana acaba de lanzar este jueves el nuevo sencillo Monotonía, un nuevo tema sobre una desgarradora ruptura que interpreta junto al cantante puertorriqueño Juan Carlos Ozuna y cuyo vídeo musical rodó en Manresa (Barcelona). En pleno proceso de llegar a un acuerdo de separación con el futbolista Gerard Piqué, padre de sus dos hijos Milan, de nueve años y Sasha, de siete, ¿es esta su manera de contar cómo se siente? Sus seguidores no dejan de preguntarselo e incluso algunos ya lo dan por hecho. Analizamos estrofa a estrofa su letra.

“Gracias a Ozu y a todos ustedes por el apoyo y cariño que me han dado desde el rodaje hasta el lanzamiento de esta canción! Espero que les guste” escribe la cantante dando paso al videoclip de su nuevo tema Monotonía. La intérprete anunció el lanzamiento a principios de octubre a través de las redes sociales a base de pequeños retazos y enigmáticas frases que ahora sabemos con forman parte del estribillo de la canción. Tras anunciar en un comunicado el pasado mes de junio su ruptura con Gerard Piqué, todos sus seguidores piensan que Shakira podrían estar dedicando este trabajo al futbolista. Ella no lo ha confirmado, pero no sería la primera vez que habla de su vida a través de la música y vuelca sus sentimientos sobre una canción. Su nuevo single habla de la rutina y el aburrimiento, uno de los problemas que más preocupan en la pareja. "No fue culpa tuya ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría", repite una y otra vez Shakira en el estribillo. ¿Podría ser su conclusión sobre las causas del fin de su relación con Gerard Piqué?

La letra relata un final sin vuelta atrás, dejando claro que no habrá segundas oportunidades en este caso, como tampoco parece que vaya a verlas en el de su relación con el futbolista: “Es mejor que esto se acabe ya. No me repitas otra vez, que esa ya la vi. Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí. Es un adiós necesario.Lo que un día fue increíble se volvió rutinario. No me saben a nada tus labios. Ahora es todo lo contrario”, reza la canción.

Narcisismo

Como en toda ruptura, tampoco faltan reproches. La composición busca culpables y los encuentra en el otro: “De repente ya no eras el mismo.Me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Tú distante con tu actitud. Y eso me llenaba de inquietud. Tú no dabas ni la mitad. Pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando”, canta Shakira en su nuevo trabajo. Con el corazón sangrante y roto, más explícita que nunca, Shakira se mete en la piel de una mujer que se lamenta por haberse enamorado de un hombre narcisista, es decir, un hombre enamorado de sí mismo, y le acusa de dejarla de lado por su egoísmo.

También define la historia de amor que narra explicando: “Este amor no ha muerto pero está delirando”, algo que también podría aplicarse a su ahora expareja, ya que, tal y como ambos han reiterado en sus comunicados, están intentando hacer todo lo posible por limar sus asperezas y llegar a un acuerdo amistoso en favor de sus dos hijos.

El tema ha tenido "una gran acogida” y ha sido recibido con “mucho entusiasmo", según ha informado el sello Sony Music en un comunicado y ya son muchos los seguidores de la cantante que la responden dando por hecho que habla de su ruptura con el futbolista y mostrándole su apoyo. Se trata de la segunda canción del próximo proyecto de Shakira después de publicar 'Te Felicito' junto al cantante Rauw Alejandro, que encabezó la lista Billboard Latin Airplay a principios de 2022.

Sin más declaraciones hasta el momento por su parte, la intérprete continúa trabajando y tratando de llevar su vida privada al margen de la prensa. Algo que los dos persiguen por el bien de sus hijos, tal y como expresaron en el comunicado con el que anunciaron su separación el pasado verano. Piqué ya está siendo fotografiado al lado de su nueva pareja, Clara Chía Martí, con la que ya no se esconde.