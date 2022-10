Piqué reaparece tras el revuelo que ha causado la nueva canción de Shakira

Loading the player...

Shakira ha lanzado este jueves Monotonía, una canción que habla sobre una desgarradora ruptura. "No fue culpa tuya ni tampoco mía", "fue culpa de la monotonía", "nunca dije nada, pero me dolía" o "yo sabía que esto pasaría" son algunas de las frases de este tema. Pero hay mucho más. Mensajes como "de repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo" o "te olvidaste de lo que un día fuimos" han hecho que todos los ojos se posen en su ex, Gerard Piqué, del que se separó el pasado mes de junio. Dale al play si quieres saber qué ha hecho el futbolista en un día tan señalado como el de hoy y cuál ha sido su reacción ante el revuelo que ha causado el nuevo éxito de la colombiana.