Así es Alba, la hija de 29 años de Sole Giménez, que se lanzó al mundo artístico en pleno confinamiento

Sole Giménez, ex vocalista de Presuntos Implicados, ya tiene sucesora. Su hija Alba, de 29 años, ha heredado su pasión por la música y tiene una voz tan dulce que ya han grabado juntas una canción, Volver, que puede escucharse en el disco Mujeres de Música Vol. 2 (2021). Fue en el confinamiento cuando la joven se lanzó al mundo artístico. "Quien me conoce de verdad sabe que siempre me ha dado vergüenza cantar... pero este parón vital me ha hecho pensar y valorar las cosas que me llenan y las que me sobran, y cantar me llena. Mucho", confesó mientras interpretaba duetos desde casa con su madre. Desde entonces, ha ido creciendo profesionalmente. Se ha subido al escenario con su progenitora y ha versionado varias canciones, algunas tan conocidas como Mi coco, de Los Piratas, o Maldita dulzura, de Vetusta Morla.

La intérprete no puede estar más orgullosa de su hija, a la que dedicó una de sus canciones más conocidas, Mi pequeño tesoro, cuando nació. "Doy gracias al cielo por seguir a tu lado acompañándote en tu vida, cada día, a cada paso. Eres maravillosa por dentro y por fuera y no es sólo amor de madre. Es la verdad porque eres, sobre todo, buena persona, empática, cariñosa, dulce, preciosa, guapísima, inteligente, luchadora... Llegarás a donde te propongas", le dijo el día de su cumpleaños.

Para Sole Giménez, de 59 años, su familia es lo más importante. La cantante se casó con el alemán Thomas Engel en 1990. Con él tuvo a sus dos hijos, Alba, y Álvaro, de 24 años, que también canta muy bien. Aquel matrimonio no llegó a buen puerto y se divorciaron poco después de la separación de Presuntos Implicados en 2006. La artista ahora es feliz al lado de otro alemán, con el que mantiene una relación a distancia.

La cantante compagina su pasión por la música con su paso por Dúos Increíbles, el nuevo programa musical de Televisión Española. Además, acaba de recibir en el Palau de la Generalitat la Alta Distinción en reconocimiento a "su sensibilidad artística para poner voz y letra a las emociones", después de más de 35 años de carrera, 21 discos y miles de conciertos, con canciones "emblemáticas" para varias generaciones. "Llevo viviendo aquí en Valencia desde hace 41 años así que sí, me siento también de esta tierra y llevo con orgullo ese sentimiento de pertenencia pues es mucho lo que he vivido aquí y es mucho lo que su gente me ha dado. Por eso siento tanta emoción", dijo al recoger el galardón.