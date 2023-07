El accidente de Shakira en la grabación del vídeo 'Copa vacía': 'Me tuvieron que sacar con una grúa'

Se convirtió en una sirena para grabar el vídeo del single Copa Vacía, un traje que le provocó no pocos problemas como ella misma ha contado. Shakira, de 46 años, ha desvelado la cara B del rodaje del single que hizo a dúo con Manuel Turizo, un proceso durante el que sufrió un accidente que requirió incluso que la sacaran en una grúa. “Se rompió la pecera, se empezó a inundar el set y me tuvieron que sacar como fuera de allí” contó durante su reciente participación en el programa Primer impacto. “Yo no podía salir porque tenía una cola de sirena y no podía salir escalando” explicó sobre la caracterización que llevaba en ese momento.

Tan complicado era moverse que tuvieron que hacer uso de maquinaria para ayudarla. “Me tuvieron que sacar con una grúa, a lo sálvese quien pueda. Menos mal que solo fue una anécdota y estoy aquí para contarlo” dijo. Lo curioso es que su compañero Manuel Turizo ya la había avisado de que podría pasar algo así, aunque ella no se lo creía. “Me lo había advertido, que se iba a romper la pecera. Le dije que era imposible, que teníamos unos estándares de seguridad a prueba de balas. Pero lo que él vaticinó se cumplió”. El single acumula ya más de 46 millones de visualizaciones en Youtube desde su estreno hace dos semanas.

La canción se suma a la lista de temas con los que la colombiana ha conquistado los primeros puestos del podium en los últimos meses. Sin duda el que más revuelo provocó fue la sesión con Bizarrap, que estaba repleto de indirectas a su ex Piqué. En este sentido, comentó la artista que no imaginó que “sería tan emblemática”. “Mucha gente a mi alrededor, de mi equipo, me decían: ‘No, no, no vas a sacar esa canción Shakira, ¿en qué estás pensando? No, no, tienes que cambiar la letra’. Y no, no soy una funcionaria de las Naciones Unidas. Soy una artista y tengo que expresarme, expresar lo que siento y cómo lo siento. Esa libertad de expresión no es negociable” contó en el citado programa.

La colombiana ha comenzado una nueva etapa en Miami tras su separación junto a sus dos hijos, Milan, de 11 años, y Sasha, de nueve. Les fue a recoger precisamente hace unos días a Barcelona, donde estaban con su padre Gerard Piqué, un viaje a Europa que la llevó además a Londres. En la capital británica fue al circuito de Fórmula 1, alimentando las especulaciones que la relacionan con Lewis Hamilton. Se la vio además cenando con el jugador de baloncesto Jimmy Butler en la capital británica por lo que los comentarios acerca de su vida sentimental se siguen multiplicando.