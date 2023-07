Shakira vuelve a casa con sus hijos tras doce días en Europa: así ha sido su hoja de ruta

Este lunes Shakira ha puesto fin a su 'gira' por Europa, donde ha estado poco más de diez días compaginando compromisos profesionales con planes personales que incluso han dado pie a pensar en una amistad especial con el jugador de la NBA Jimmy Butler. Sin hacer declaraciones ante las cámaras, más allá de dar las gracias muy sonriente, la cantante ha sido fotografiada en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat acompañada de sus dos hijos, Milan (10) y Sasha (8), y de su hermano Tonino. Toca regresar a casa tras unas semanas intensas en las que ha aunado deporte, moda, reencuentros y amistad en una completa hoja de ruta que detallamos a continuación.

5 de julio, llegada a Barcelona y viaje a Francia

El 5 de julio, tras disfrutar de una escapada familiar a Costa Rica en la que se alojaron en la casa de Gisele Bündchen , Shakira viajaba a Barcelona para dejar a sus hijos con Gerard Piqué. Su estancia en la ciudad condal fue exprés ya que ese mismo día se desplazó hasta Francia. Apasionada de la moda, no quiso perderse las propuestas de la Semana de la Alta Costura de París. La artista colombiana impactó en el desfile de Viktor & Rolf, que vio desde el front row junto a Camila Cabello. El look que eligió no pasó desapercibido y dio la vuelta al mundo en segundos: una gabardina blanca con un llamativo y contundente 'NO' de grandes dimensiones en la zona del pecho. "Como artista, la creatividad es tu única arma, y ​​tratar de traducir los sentimientos negativos en algo bonito o positivo es nuestra forma de lidiar con lo que experimentamos y tratar de convertirlo en una experiencia positiva", aseguraban los diseñadores, creadores de esta original pieza.

6 de julio, sorpresa a los fans y cita con la moda en París

Coincidiendo con la promoción de Copa vacía, el tema que comparte con Manuel Turizo, Shakira tuvo un acercamiento con sus fans franceses. En la capital gala acudió a un acuario para sorprender a un grupo de mujeres que estaban dentro de un estanque haciendo un espectáculo disfrazadas de sirenas (igual que ella en el videoclip de su última canción). "Decidí pasarme y sorprender a mis fans cuando escuché que había otra sirena en París. ¡Muchas gracias chicos por todo el amor y el apoyo!", aseguraba la artista. Ese mismo día acudió también al desfile de Fendi, un espectáculo que definió como impresionante y resaltó "cuánto trabajo se dedica a este tipo de eventos".

8 de julio, en el estudio de grabación

La segunda parada de su estancia en Europa fue Londres, donde anunció que preparaba "nuevo sencillo". Shakira compartió una imagen desde el estudio de grabación con David Stewart. La carrera del compositor y productor comenzó con el rapero Example, con el que también tocó la guitarra, y desde entonces ha formado equipo con estrellas internacionales como los Jonas Brothers, BTS y Shania Twain. A juzgar por las imágenes en las que aparecen por las calles de Londres con bolsas de comida, parece que las sesiones laborales eran largas pero amenas y con gran sintonía entre los dos.

9 de julio, nuevo encuentro con Hamilton

El 9 de julio se celebraba el Gran Premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone, donde Shakira se desplazó para disfrutar de un día de carreras. Su presencia avivó los rumores de romance con Lewis Hamilton, que quedó en tercera posición. También lo apoyó el primer fin de semana de junio en el GP de Barcelona y en mayo en el GP de Miami. Finalizó la jornada divirtiéndose en el hotel Chiltern Firehouse .

12 de julio, cena con Jimmy Butler

El miércoles 12 de julio, durante su estancia en Londres, la cantante salió a cenar con el jugador de baloncesto Jimmy Butler, que forma parte de los Miami Heat de la NBA. Un plan que ha disparado todos los comentarios sobre una posible amistad especial entre ambos. Según recoge Daily Mail, llegaron por separado, y con escasos minutos de diferencia, al restaurante Novikov de la ciudad del Támesis. Entraron aproximadamente a las 10 de la noche y salieron a la 1.30, cuando se fueron en diferentes coches.

13 de julio, fiesta ¡con su música como banda sonora!

La noche del jueves 13 de julio, Shakira fue una de las estrellas que acudió a la fiesta que una revista de moda celebró en el Chiltern Firehouse, uno de los hoteles más exclusivos de Londres. Con un conjunto de pantalón y body negro de satén y gafas de sol que no se quitó durante la velada, protagonizó un divertido momento. Durante la fiesta sonó Hips don´t lie, uno de sus temas más emblemáticos, y no dudó en ponerse a bailar mientras los asistentes la animaban y aplaudían.

14 de julio, fan de Alcaraz

El viernes 14 de julio, Shakira fue testigo de la victoria de Carlos Alcaraz en la semifinal de Wimbledon, en la que ganó al ruso Daniil Medvédev por 6-3,6-3,6-3. La cantante vibró con cada punto del tenista murciano en las gradas del All England Lawn Tennis and Croquet Club, donde estuvo con unas amigas con las que la vimos hablar y hacerse fotos, aunque sin dejar de mirar la pista y estar pendiente de los protagonistas del encuentro.

16 de julio, regreso a Barcelona

El domingo 16 de julio, la ganadora de tres Premios Grammy aterrizaba en Barcelona con una gran sonrisa para recoger a sus niños y reunirse con su abogado, Pau Molins. En el aeropuerto, al que llegaba con su hermano, se subió en un coche para poner rumbo a Esplugues de Llobregat.