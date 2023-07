¡Su mejor amuleto! Shakira, de nuevo junto a Lewis Hamilton en el circuito de Silverstone

Shakira y Lewis Hamilton no hablan de su relación, pero cada vez van dejando más pistas. La colombiana y el piloto de Fórmula 1 se han visto en varias ocasiones alimentando las especulaciones de romance. Una cena, un paseo en barco, su coincidencia en el circuito de carreras… a todas estas “citas” se suma ahora una más que no ha pasado desapercibida. La de Barranquilla está en el Reino Unido, donde precisamente tenía lugar una carrera en el circuito de Silverstone en la que corría el piloto. En sus perfiles publicó que estaba visitando al productor David Stewart, con quien está trabajando en lo que podría ser su nuevo single. Una visita de trabajo en Londres que podría parecer una simple casualidad si no fuera porque luego se acercó hasta el mencionado circuito de carreras.

La artista fue “pillada” por las cámaras durante la carrera en la que Hamilton quedó tercero. Un podium, el cuarto del año, con el que estaba encantado. “Estoy contento, empezaba séptimo y he acabado tercero. Muchas gracias al equipo, grandes paradas y un buen trabajo todo el fin de semana” dijo. Quién sabe si la presencia de la intérprete se ha convertido en el mejor amuleto del deportista que, una vez finalizada la carrera, se trasladaba a Londres en helicóptero. En las imágenes no se les vio juntos, aunque Shakira sí estuvo con los trabajadores de la escudería Mercedes, a la que pertenece el piloto. Quizá su encuentro tuviera lugar más tarde en la capital británica.

La primera ocasión en la que coincidieron Shakira, de 46 años, y Lewis Hamilton, de 38, fue en el mes de mayo en Miami, donde la colombiana también estuvo en el circuito donde se disputaba el Gran Premio junto a Tom Cruise. Después llegó una cena en Cipriani y una jornada en la que salieron a navegaron junto a un grupo de amigos. La siguiente parada fue Barcelona en junio, donde Hamilton dijo: “Tengo que encontrar una latina para mí”. Causó un enorme revuelo, claro. De nuevo en la Ciudad Condal compartieron una cena en la que Hamilton ponía su mano en la cintura de Shakira lo que alimentó más las especulaciones.

La revista People salió al paso de los rumores y confirmó lo que la pareja no dice: que mantienen una relación. El medio estadounidense afirma que ambos están iniciando algo y que mantienen las cosas en un tono "divertido y coqueto". Desvela además que "pasan tiempo juntos y se encuentran en la etapa de conocerse". Unas declaraciones que ha recogido el citado medio, tal y como explican, del círculo más cercano de la artista y el piloto.

En el circuito de Silverstone se pudo ver a otros rostros conocidos como Pep Guardiola, Lyam Payne, Romeo Beckham, el chef Gordon Ramsay y la actriz y modelo Cara Delevingne, entre otros. Estuvo además Brad Pitt, que está rodando un nuevo proyecto profesional en los circuitos de Fórmula 1.