Shakira revoluciona Wimbledon mientras disfruta de la victoria de Alcaraz

Este viernes ha sido uno de los días más emocionantes en Wimbledon, donde Carlos Alcaraz ha dado un paso más en su deseo de convertirse por primera vez en el ganador de este legendario torneo con más de un siglo de historia. El tenista murciano, que con 20 años ocupa el primer puesto del ránking ATP, ha ganado en semifinales al deportista ruso Daniil Medvédev por 6-3,6-3,6-3. Con cada punto ha hecho vibrar a las gradas de la pista central del All England Lawn Tennis and Croquet Club, donde ha destacado la presencia de Shakira.

La cantante colombiana ha causado sensación en Wimbledon. Ha acaparado todas las miradas con un original look denim compuesto por vestido oversize de botones (que llevaba abierto) cuyo estampado emulaba muchos bolsillos de pantalones vaqueros y un bustier por dentro que quedaba a la vista. Con su larga melena rubia y rizada suelta, ha completado el look con bolso de mano blanco y unas maxigafas de montura azul y varillas maxis pertenecientes a la colección Flag Lab de Carrera. Un accesorio que, durante una parte del partido, se ha quitado.

La intérprete de Copa vacía, Monotonía, Acróstico, TQG y Chantaje se ha mostrado muy atenta a todo lo que sucedía en la pista y ha disfrutado con el juego de los protagonistas del encuentro, pero también ha tenido tiempo para divertirse con las personas que la acompañaban. En el palco no ha parado de reír y de compartir confidencias con sus amigas. Además, se ha mostrado de lo más divertida cuando una de ellas ha sacado su teléfono para hacerse un selfie con el que recordar para siempre el día que vieron el partido de Alcaraz.

La noche del jueves, Shakira fue una de las estrellas que acudió a la fiesta que una revista de moda celebró en el Chiltern Firehouse, uno de los hoteles más exclusivos de Londres. Su presencia en el acto causó una gran expectación ya que el día anterior estuvo cenando con el jugador de la NBA Jimmy Butler, un plan que ha hecho pensar en una amistad especial entre ambos. Según recoge Daily Mail, llegaron por separado, y con escasos minutos de diferencia, al restaurante Novikov de la ciudad del Támesis. Entraron aproximadamente a las 10 de la noche y salieron a la 1.30, cuando se fueron en diferentes coches.

Shakira se ha sincerado sobre esta nueva etapa de su vida, marcada por su separación de Gerard Piqué y la mudanza a Miami con sus hijos. Hace solo unas horas hablaba para Univisión del impacto que ha tenido su tema con Bizarrap, con numerosas frases dedicadas a su ex y la actual pareja de este, Clara Chía. Un tema que se ha convertido en todo un himno, aunque desde su entorno le intentaron convencer para que no lo sacara. "Mucha gente alrededor mío, de mi equipo... me decían: 'No no, no vas a sacar esa canción Shakira, ¿en qué estás pensando? No no, tienes que cambiar la letra'. Y no, yo no soy una funcionaria de las Naciones Unidas ni una funcionaria pública". "Yo soy una artista y tengo realmente que expresarme, expresar lo que siento y cómo lo siento. Y esa libertad de expresión no es negociable", ha dicho rotunda.