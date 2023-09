Oriana Marzoli da la sorpresa en el Festival de Venecia mientras se rumorea que podría estar en 'GH VIP 8'

Por la alfombra roja de la 80º edición del Festival de Cine de Venecia han desfilado todo tipo de estrellas. Las actrices, modelos, cantantes, influencers... han lucido impresionantes looks con los que han conseguido convertirse en el centro de todos los flashes. Desde Nieves Álvarez a Jessica Chastain, pasando por Georgina Rodríguez, Bar Refaeli, Alice Campello, Bianca Brandolini o Carla Bruni, han causado sensación en la ciudad de los canales, sin embargo, este fin de semana hubo otra gran protagonista.

Nos referimos a Oriana Marzoli, que dio la sorpresa al acudir al festival junto a su novio, el empresario e influencer italiano Daniele Dal Moro. La que fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa causó sensación con su original estilismo, combinando un mono-joya repleto de incrustaciones brillantes con cuello alto y guantes, con unas sandalias de tiras plateadas con un tacón de infarto. Además, llevaba su melena larga con ondas marcadas y un maquillaje que resaltaba especialmente su mirada, con sombras en tonos morados, y sus labios.

Oriana protagonizó un romántico posado junto a Daniele, al que conoció hace unos meses en el concurso Grande Fratello VIP, la edición italiana de Gran Hermano VIP. Desde entonces, su relación ha tenido algunos altibajos pero solo hay que ver estas imágenes para darse cuenta de lo enamorados que están.

La colaboradora de televisión venezolana con raíces italianas, de 31 años, ha vuelto a convertirse en noticia durante estos días no solo por su presencia en el Festival de Cine, sino porque algunos medios aseguran que es una de las próximas concursantes de GH VIP 8. Por el momento no hay nada confirmado, pero en los proximos horas saldremos de dudas, ya que la nueva edición del programa se estrenará este jueves, 14 de septiembre.

Después de saltar a la fama en 2013 como tronista en Mujeres y Hombres y Viceversa, Oriana ha participado en numerosos 'realities' tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Es el caso de Supervivientes, La casa fuerte, ¿Volverías con tu ex? o Doble tentación. Además, hay que recordar que ya fue concursante de GH VIP.

Fue en la edición de 2018, sin embargo, no duró en la casa ni una semana. "No podía más. No sé por qué la gente está tan rabiosa. No era el momento idóneo para entrar", dijo tras abandonar el concurso a los dos días. "Estoy cansada, necesito un tiempo y dejar los realities. Me quiero ir ya, y sé que con esto ningún programa me va a tomar en serio, pero no puedo... Siento que estoy defraudando a todos y estoy decepcionada conmigo misma", dijo al irse en plena madrugada. ¿Habrá cambiado de idea? ¿Será finalmente una de las concursantes de GH VIP 8?