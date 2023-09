Hijo de un conocido futbolista y con una familia acostumbrada a los realities: así es Álex Caniggia, de GH VIP 8

Ha crecido frente a los focos y su carrera se ha desarrollado también frente a ellos. Álex Caniggia es uno de los rostros que ha entrado como concursante en la casa de GH VIP, que pone a prueba la capacidad de los aspirantes para convivir. El premio que les espera es un jugoso cheque de 100.000 euros que se ve sin embargo mermado cuando los aspirantes deciden gastar parte del dinero para pagar ciertas ventajas. De hecho, el propio Álex ha comprado una de ellas, restando al premio final 200 euros para saber los porcentajes de cada aspirante antes de la expulsión. Caniggia sabe que no cuenta con el favor de sus compañeros, aunque, claro, el día de la expulsión quien decide es el público. Pero, ¿quién es este argentino que ha desembarcado en uno de los realitys con más fama de la televisión?

Álex, que tiene 30 años y es natural de Buenos Aires, es hijo del conocido futbolista argentino Claudio Paul Caniggia, que fue apodado durante su carrera deportiva como “hijo del viento”. La fama le llegó no solo a su padre sino también a su madre Mariana Nannis, precisamente en otro reality que se pudo ver en España. Participó Mariana en el reality Mujeres ricas, que tuvo dos temporadas en el año 2010, y estuvo protagonizado por seis mujeres que tenían en común una vida de lujo y glamour. Años después la prensa argentina relataba que precisamente Nannis atravesaba una situación económica delicada tras su separación del deportista.

Sus padres vivieron en diferentes lugares debido al trabajo de su padre así que Álex y sus hermanos, Charlotte (es su melliza) y Álex Kevin, pasaron por Portugal, Italia, Escocia y España (concretamente en Marbella). Álex, que es el pequeño de los hermanos y ya había aparecido en el reality de su madre, saltó luego a defender a su hermana Charlotte en Bailando 2012, espacio en el que, tras demostrar su fuerte personalidad, llegó a participar. Entre 2017 y 2019 y de nuevo junto a su hermana grabó el reality Caniggia libre, que contó con tres temporadas y en el que mostraban su estilo de vida, entre el lujo y los conflictos.

En 2019 participó en el programa de la televisión chilena Resistiré y en 2021 se puso el delantal para cocinar en MasterChef celebrity Argentina. En 2022 ganó el reality Hotel para famosos, una victoria que trata de emular en esta edición de GH VIP. Además de su participación en estos programas, Álex ha probado suerte en otras facetas del espectáculo como la música y la interpretación. Entre los singles que ha lanzado están Quién lo diría, Dancing in the club, Congelé mi corazón, Amiga na’ más y Charlotte, champagne. Ha participado en dos obras teatrales, Despedida de casado (2013) y Escuela de pijudos (2020), y en la película Bañeros 5: lentos y cargosos.

Su hermana Charlotte participó en 'GH VIP 4'

La vinculación de Álex con GH VIP no se limita a su participación de este año sino que su hermana Charlotte ya formó parte del concurso en su cuarta edición, entrega que ganó Laura M. Flores en 2016. Fue precisamente en aquel momento cuando Álex conoció a Belén Roca, sobrina de Camilo José Cela, que participó también en dicho reality. “Me gusta cómo me trata, tiene un montón de educación, de conversación, se ha preocupado mucho por mí y se ha volcado mucho” dijo ella. Su noviazgo no obstante no se prolongó mucho tiempo. Actualmente Álex tiene una relación con Melody Luz, con quien tiene una hija de dos meses. La hermana melliza de Álex participa en En busca del Nirvana y Bailando 2023, mientras que él estaba al frente de Los desconocidos de siempre, un espacio de entretenimiento argentino, antes de entrar en la casa.

Javier Fernández, Karina, Michael Terlizzi, Oriana Marzoli, Susana Bianca, Albert Infante, Zeus Montiel, Gustavo Guillermo, Marta Castro, Sol Macaluso, Carmen Alcayde, Jessica Bueno, Pilar Llori, Laura Bozzo, Luca Dazi y Luitingo son el resto de concursantes que comparten su día a día con Álex. El fuerte carácter de este ha provocado no pocos conflictos con sus compañeros que le otorgaron muchos votos metiéndole en la lista de los nominados.