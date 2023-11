Las imágenes más familiares de Marta Flich, de paseo con su marido y su hija de casi un año

Marta Flich ha pasado de presentar únicamente Todo es mentira en Cuatro a dar el salto a Telecinco con Gran Hermano VIP y ser la elegida para dar las campanadas desde Sevilla con Jesús Calleja. La nueva estrella de Mediaset goza, a sus 44 años, de un gran momento profesional que coincide con la etapa más feliz de su vida: ver crecer a su hija, fruto de su matrimonio con Edu Galán, escritor, cofundador de la revista Mongolia y colaborador de radio (La Brújula, de Onda Cero) y televisión (Más vale tarde, de laSexta).

Hace unos días, la presentadora disfrutó de un agradable paseo en familia por el centro de Madrid. Con un look muy informal y muy abrigado para protegerse del frío de la capital, Marta compartió besos con su marido mientras conversaban en una terreza y se deshizo en mimos con su pequeña Berta, un preciosa niña que cumplirá un año el próximo 9 de noviembre.

La presentadora confesó que sintió mucho miedo al quedarse embarazada. Tenía 43 años y se preguntaba: "¿Podré seguir trabajando con la misma intensidad? ¿Cómo afecta dedicarme a un trabajo tan expuesto y a veces, emocional? ¿Mi cuerpo estará preparado para los cambios?". Afortunadamente, no tuvo ningún problema durante la gestación y pudo seguir con su rutina diaria casi hasta el momento del parto. "Nunca tuve dolores, molestias o malestar que me hiciera plantearme quedarme en casa. Si los hubiera tenido y controladísima por mi ginecólogo, hubiera parado", aseguró.

Cuando dio a luz, ya tenía 44 años y su parto fue "muy bonito" y sin complicaciones. "Me lo programaron para el 10 de noviembre, pero el día 9 rompí aguas y di a luz en 20 minutos. Fue un parto vaginal y solo me dieron cuatro puntos", contó en el programa de María Amores en Mtmad. El postparto también fue más fácil de lo que pensaba y a los dos meses de dar a luz, se puso de nuevo frente a las cámaras. "El cuerpo me reaccionó muy bien. Tuve una recuperación muy rápida, no tuve depresión posparto, probablemente, porque ya alcanzas una madurez que te hace entender mejor la realidad", declaró.

Marta es la viva imagen de la felicidad con la familia que ha formado con Edu, con quien se casó en julio de 2019 con Arturo Pérez-Reverte como testigo. "Me divierto tanto con él, es tan ideal, hablamos un montón... intentamos buscar esos lugares comunes para charlar, comer juntos, seguimos pensando mucho en el futuro...", confesó.

Antes de conocer a su marido, la presentadora mantuvo un breve romance en 2006 con Jaime Martínez-Bordiú, nieto de Francisco Franco.