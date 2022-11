Marta Flich ha sido mamá de una niña y cuenta cómo ha sido el nacimiento

Marta Flich acaba de convertirse en madre por primera vez, una gran noticia que la comunicadora ha compartido con todos sus seguidores a través de esta imagen y el siguiente mensaje. "Berta llegó ayer miércoles 9 de noviembre después de un parto precioso y rápido. Estamos llenos de felicidad". A sus 44 años, la presentadora de Todo es mentira ha cumplido su sueño de ampliar la familia junto a su pareja, Edu Galán, escritor, cofundador de la revista Mongolia y colaborador de radio y televisión.

VER GALERÍA

Fue el pasado mes de julio cuando la periodista anunció su embarazo. "Mi curvita de la felicidad", dijo junto a un vídeo en el que mostraba su incipiente barriguita. Semanas después, se sinceró sobre lo que había pensado cuando se enteró que iba a ser madre. "Tener 43 años ( ahora ya 44) añadía incertidumbre a todo: ¿podré seguir trabajando con la misma intensidad? ¿Cómo afecta dedicarme a un trabajo tan expuesto y a veces, emocional? ¿Mi cuerpo estará preparado para los cambios?", se preguntaba. Marta contó que los primeros meses de gestación coincidieron con un pico de trabajo importante. "Tenía tanto sueño que creía que me quedaba dormida en los programas de la noche". Pese a ello, "nunca tuve dolores, molestias o malestar que me hiciera plantearme quedarme en casa. Si los hubiera tenido y controladísima por mi ginecólogo, hubiera parado".

VER GALERÍA

Marta Flich ha estado trabajando casi hasta el final de su embarazo. El 17 de octubre presentó por última vez Todo es mentira y se despidió de sus compañeros con gran alegría. "Felicidad absoluta, todavía me quedan unas semanitas. Ya veremos cuando quiere salir Berta", declaró emocionada antes de dar el relevo a Mariló Montero, la encargada de cubrir su baja. Ese día también comunicó que hacía un alto en su faceta como analista económica en El HuffPost. "Echo el cierre temporal en el trabajo por maternidad. Lo de ponerme de parto es cuestión de pocas semanas o de días", anunció.

VER GALERÍA

La valenciana intenta mantener su vida privada en un segundo plano, de hecho, mantuvo en secreto su embarazo hasta el sexto mes, cuando ya era más que evidente. Además de anunciar que iba a ser madre, reveló que iba a tener una niña y que se iba a llamar Berta. "Se le ocurrió a Edu (su marido) y nos gustó mucho, un nombre corto, fuerte, bonito", explicó a Europa Press. Con la llegada de Berta, la pareja pone el broche de oro a su discreta relación, que tan solo salió a la luz tras la publicación en julio de 2019 de una foto en la que aparecían con Arturo Pérez-Reverte en el Registro Civil. "Lo que Arturo Pérez-Reverte ha unido, que no lo separe el hombre", escribieron, dando a entender que se habían casado, pues el escritor de Revolución es íntimo amigo de Edu Galán.