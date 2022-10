Mariló Montero: del motivo que la llevó a vivir en Nueva York a la nueva etapa que está a punto de estrenar

Mariló Montero regresa a la televisión con ilusiones renovadas. La que fuera presentadora de Las mañanas de la 1 vuelve como nuevo fichaje de Mediaset. La exmujer de Carlos Herrera se incorpora al programa que dirige Risto Mejide, Todo es mentira, cubriendo el hueco que deja Marta Flich, por su baja de maternidad. Un reto que afronta con gran ilusión tras su paso por Canal Sur: "Gracias a Mediaset por su confianza en este nuevo camino que emprendo con mucho respeto e ilusión. "Todo es mentira es uno de mis programas de información de referencia. Igualmente, ha hecho referencia a la estrecha relación que comparte con Mejide. "En las ocasiones que he podido coincidir personalmente con Risto, tanto en televisión como fuera de ella, siempre ha habido muy buena sintonía. Va a ser todo un honor trabajar con Risto".

VER GALERÍA

Pero antes de que se produzca su debut el 18 de octubre en Todo es mentira, repasamos algunos momento clave de su vida como fue su marcha de TVE. La periodista navarra, de 57 años, reconoce que ahora vive al margen de las críticas después de vivir una época relamente complicada. "Yo pasé ya las críticas lapidarias. He llorado mucho, lo pasé muy mal, he ido al psicólogo, al psiquiatra... pero ahora estoy perfecta. Si me dicen que va a venir una avalancha, a mí me da igual, no me voy a callar mis opiniones", revelaba en una entrevista concedida a Aimar Bretos en la Ser.

Recordemos que hace un año concedió una entrevista en Sábado Deluxe en la que contó el acoso laboral al que se vio sometida durante su etapa en Las mañanas de la 1. El último año que estuvo trabajando en televisión fue “más complicado” y denuncia haber sufrido "mobbing (acoso laboral)": "Ha habido momentos en los que hay alguien que te grita y eso es intolerable porque te mina la moral". "Lo que aprendí es que no me interesaba seguir en ese ambiente, hice las denuncias pertinentes, a personas superiores, dirección, recursos humanos… y, como no cesaba, preferí irme", aseguraba la periodista. Llegó a contar que le gritaban por el pinganillo, y se lo quitaba hasta que se tranquilizaba la cosa... "Fue duro, pero hay que encontrar la estrategia para que eso no te haga mella, pero como la situación no cesaba preferí irme".

VER GALERÍA

VER GALERÍA

A raíz de esa última experiencia televisiva, Mariló Montero decidió tomarse un año sabático y se marchó a vivir a Nueva York. Aunque en un principio se creyó que se trasladaba a vivir a la Gran Manzana para estar con su hija, Rocío Crusset, lo cierto es que la popular presentadora se mudó a la ciudad de los rascacielos para cumplir un sueño y dejar atrás una oscura etapa. Mariló estuvo viviendo sola en Estados Unidos, acompañada de sus mascotas, sus perritos Lola y Whisky, y poner en orden sus ideas.

Seis años después de aquella etapa, la periodista reconoce que está en un excelente momento personal y profesional. "No tengo ningún problema que no pueda solventar de manera relativamente fácil. Tengo muy buena salud, hago lo que quiero hacer cuando lo quiero hacer y me sale bien", ha declarado. A todo ello, se suma la felicidad y el orgullo que siente por sus hijos Rocío Crusset, modelo de prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras, y Alberto Herrera, que ha seguidos los pasos de sus padres en el mundo de la comunicación, además de la excelente relación que mantiene con su exmarido.

VER GALERÍA

Ha pasado once años desde que Mariló Montero y Carlos Herrera decidieran poner fin a su matrimonio, no obstante, siguen muy unidos, el cariño sigue intacto y entre ellos existe una buena relación. Era la propia presentadora quien así lo confirmaba en las páginas de ¡HOLA!: "Somos una familia tan querida como unida", revelaba dejando claro que su entendimiento había surgido de manera natural y que no ha habido que forzar la armonía que reina entre ambos. Mariló Montero ha llegado a decir en más de una ocasión que para ella "Carlos Herrera es, ha sido y será el hombre de mi vida" después de los 20 años que duró su matrimonio.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

El locutor radiofónico recordaba hace apenas un año como su exmujer Mariló le salvó la vida. “A mí me pasó con Mariló. En el paseo marítimo de Barcelona hay una acera alta casi enfrente de Capitanía. Me caí hacia adelante y venía un autobús a toda velocidad… y por el cuello de la camisa ella me tiró hacia atrás. Si no es por eso, este programa lo está haciendo hoy Pilar -haciendo referencia a Pilar García de la Granja, tertuliana que colabora desde 2019 en su programa de radio, Herrera en Cope-".