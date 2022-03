Helen Lindes disfruta de una 'helada' y creativa Navidad en familia

Estas son las primeras Navidades que Helen Lindes y Rudy Fernández disfrutan con su pequeña Aura, que llegó al mundo el pasado mes de mayo. Por si esto fuera poco, el día 23 la pareja celebró el tercer cumpleaños de su hijo mayor, Alan, lo que hace todavía más especial la Navidad para ellos. Además de poner el árbol y recibir a Papá Noel, la familia ha hecho un divertido plan 'helado' muy adecuado para estas fechas. La modelo ha llevado a Alan a a disfrutar del espectáculo sobre hielo de Javier Fernández. Y el niño no dejó de aplaudir mientras el patinador hacía saltos y piruetas sobre la pista helada. Pero eso no es todo, Alan también ha tenido tiempo de diseñar un creativo belén, que su madre ha calificado de 'diferente' y ha mostrado orgullosa.

Las vacaciones escolares de Alan están dando mucho de sí. El niño ha tenido tiempo de disfrutar de las vacaciones con un montón de actividades, que arrancaron con su fiesta de cumpleaños. Ha podido descansar con su papá -un tierno momento que la modelo compartió con sus seguidores-, ha puesto galletas bajo el árbol para Papá Noel y agua para los renos: "La cara de Alan esta mañana al ver el árbol ha sido mágica", escribía ese día Helen, encantada de la reacción de su pequeño.

Y ahora... un plan sobre hielo. Un emocionante espectáculo para el niño que ha disfrutado como el que más en la grada, sentado sobre las rodillas de su madre y emocionándose con las evoluciones del patinador: "Alan disfrutando del patinaje sobre hielo. Estaba feliz!!!" ha escrito Helen sobre una imagen en las que se les ve a los dos disfrutando del espectáculo, que la modelo no ha dudado en calificar de "espectacular".

Así transcurren las jornadas navideñas de esta familia que, además de haber crecido este año con la llegada de Aura, también se han mudadoa su nueva y espectacular casa a las afueras de Madrid, que mostraron en un reportaje en exclusiva en las páginas de la revista ¡HOLA!, la casa de sus sueños. "Rudy y yo hemos diseñado todo juntos, desde el exterior hasta el más mínimo detalle interior”, contaba Helen tras asegurar que no podía sentirse más feliz. Unas declaraciones compartidas por su marido: "MI gran sueño era formar una familia y tener hijos joven para que pudieran verme jugar y acompañarme en esta etapa tan importante de mi vida en la que cada día que me levanto me doy cuenta de lo afortunado que soy", declaraba el jugador del Real Madrid de baloncesto.

