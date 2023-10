La emocionante llamada de Jessica Bueno con su hijo mayor en 'GH VIP' que le ha costado 75.000 euros

La revolución ha llegado a Gran Hermano VIP 8. Esta semana, se ha celebrado la puja en la que los concursante han podido apostar parte del dinero del gran premio final para conseguir cumplir uno de sus deseos: Naomi Asensi quería ver a su perro; José Antonio Avilés unas lonchas del jamón que vende una charcutería cercana a su casa; y Gustavo ponerse en contacto con las Campos. Sin embargo, la gran ganadora de esta rifa ha sido Jessica Bueno.

Después de un mes y medio instalada en la casa de Guadalix de la Sierra (Madrid), la modelo estaba deseosa de tener noticias de sus tres hijos: Fran (10), Jota Jr (7) y Alejandro (2). Por ello, ha estado dispuesta a sacrificar 75.100 euros del bote grupal para poder escuchar las voz de los niños durante unos minutos, aunque eso significa que el ganador de la edición tan solo recibirá 30.600 euros. “Al final, desde que he entrado aquí, lo único que he hecho es ayudar en todo, no he faltado el respeto a nadie ni he pensado egoístamente. Pero, ahora están en juego mis hijos y no iba a permitir que ellos ganasen otra vez”, ha explicado para justificar su decisión.

Jessica Bueno recuerda uno de los momentos más tristes de su relación con Kiko Rivera

La empresaria, que ha estado toda la gala con las emociones a flor de piel, no ha podido evitar romper a llorar al escuchar las palabras de cariño que le ha enviado su primogénito, nacido de su anterior relación con Kiko Rivera. “Era mi niño mayor. Os echo mucho de menos, os quiero mucho. Intento no pensar mucho ni parar a visualizarlos para que no me entre el bajón. Pero, necesitaba saber que estaban bien porque es la primera vez que me separo de ellos tanto tiempo”.

De la misma manera, la influencer ha revelado el contenido del mensaje del niño, puesto que ni los espectadores ni sus compañeros han podido escucharlo en directo porque le han puesto unos cascos. “Me decía que sus hermanos y él están muy bien, que les va genial con sus abuelos y padres, obviamente. Están muy orgullosos de mí, muy contentos quieren que sea la ganadora y que aguante hasta el final”.

El motor de la vida de Jessica Bueno: sus tres hijos

Poco a poco, Jessica Bueno ha ido cogiendo confianza con sus compañeros y les ha abierto su corazón con asuntos referidos a su vida personal como, por ejemplo, lo complicado que fue su proceso de separación del exfutbolista Jota Peleteiro, con el que compartió vida durante algo más de una década. “He estado con tratamiento psicológico y rodeada de personas que me han ayudado a poder seguir, pero yo estuve dos meses en una cama”, declaró con mucha tristeza.

Un golpe muy duro que pudo superar al recordar que sus tres niños necesitaban verla bien de nuevo. “Vi lo feliz que es mi vida y lo agradecida que me tengo que sentir por las tres cosas maravillosas que tengo, mis hijos”. Además, confesó que había vuelto a recuperar la fe en el amor gracias a Pablo Marqués, con el que también se deshizo en halagos. “Para él soy quien se merece que me cuiden, antes no era así, era la otra persona la importante y no yo”.

¡Siguen juntos! Jessica Bueno celebra su cumpleaños más feliz al lado de Pablo Marqués