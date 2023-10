Jessica Bueno llora al recordar su traumático divorcio de Jota Peleteiro: 'Estuve dos meses hundida en una cama'

Jessica Bueno, de 33 años, se ha sincerado sobre su traumático divorcio del futbolista Jota Peleteiro. En una conversación con su compañero José Antonio Avilés, la sevillana ha confesado que estuvo "dos meses en una cama" totalmente "hundida" por la fulminante ruptura de su matrimonio a finales de 2022. "Yo he hecho todo por todos. Me olvido de mí en muchas ocasiones y me entrego al cien por cien por las personas que quiero. En algún momento de mi vida me he sentido abandonada. Antepuse las prioridades de otra persona a las mías", ha explicado al borde de las lágrimas

A pesar de la complicada situación a la que tuvo que enfrentarse, la modelo todavía no se siente capaz de contar lo que realmente ocurrió entre ellos por el bien de los dos hijos que tienen en común, Jota, de siete años, y el pequeño Alejandro, de dos. "Nuestros hijos no se merecen que se cuestione quien es su padre o quien es su madre", ha manifestado.

Jessica no ha querido pronunciarse sobre si hubo o no terceras personas en su ruptura, tan solo ha dicho que el tiempo pone a cada persona en su lugar y "en este caso creo que por terceras personas ya se han visto hechos publicos y no hace dalta que yo diga nada". Con estas palabras se refiere a la relación que mantuvo Peleteiro con la modelo Miriam Ruiz nada más separarse, una relación que también ha llegado a su fin, pues el futbolista ahora está muy enamorado de Ajla Etemovic.

Inmediatamente después, la modelo ha profundizado en cómo le afectó anímecamente esta situación. "Me he sentido un poco humillada porque para mí la lealtad es superimportante y siento que a mí me han fallado", ha comentado.

"Soy una mujer bastante fuerte y nadie se merece que yo esté hundida en una cama sintiendo pena por mí, o sea, que quien no valore lo que tiene en su casa es que no se merece que esté ahí. He estado con tratamiento psicologico y rodeada de personas que me han ayudado a poder seguir, viendole sentido a lo feliz que es mi vida y a lo agradecida que me tengo que sentir por las tres cosas maravillosas que tengo, mis hijos, pero yo estuve dos meses en una cama", ha recordado entre lágrimas y con bastante tristeza.

Afortunadamente, ahora se encuentra "muy contenta" y disfrutando al máximo de su estancia en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. "Yo creo que a mí me hacía falta liberarme un poco, vivir esta experiencia como si tuviera 23 años otra vez", ha declarado.

Además, su corazón vuelve a latir a mil por hora gracias a Pablo Marqués. "Pablo llegó a mi vida cuando yo no quería que llegase. Mi corazón estaba hecho pedazos y no quería que me lo volviesen a romper", ha asegurado. Sin embargo, el empresario ha sabido ganarse la confianza de la modelo. "Para él soy yo quien se merece que me cuiden, soy yo quien se merecelo mejor cada día, y antes pues no era así, yo no era la importante, era otra persona el importante, era otra persona, no yo", ha finalizado.