Jessica Bueno lanza un inesperado te quiero a Pablo Marqués: 'Imagino tus abrazos cada segundo'

La entrada de Jessica Bueno en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra fue muy sorprendente, pero la sevillana sabía perfectamente el motivo por el que aceptó concursar en Gran Hermano VIP. "He estado escondida mucho tiempo y ahora vais a poder conocerme de verdad, en primera persona". Y así está siendo. La modelo, de 33 años, se ha sincerado sobre esta experiencia en la primera publicación de su blog. "Antes de entrar estaba asustada por el cambio que iba a dar mi vida. Ahora me siento tranquila, me doy cuenta de que cada día me siento más a gusto con cada uno de mis compañeros que ya son amigos", ha comenzado diciendo.

Jessica ha contado que gracias al resto de concursantes "puedo sobrellevar los días sin saber nada de mis hijos". "Intento no pararme mucho a imaginarlos para no tener en cuenta lo mucho que les echo de menos y no venirme abajo", ha añadido. A la sevillana le gustaría que Fran, Jota y Alejandro "supieran que mamá piensa mucho en ellos, que les adoro y les quiero con toda mi alma, que todos estos días separados merecerán la pena y que vayan preparando un escudo porque cuando pueda verles no voy a parar de achucharles y besarles durante infinidad de tiempo".

La modelo también ha dedicado unas preciosas palabras a su novio, el empresario Pablo Marqués. "Es muy difícil no saber nada de ti, pero estos días me han servido para darme cuenta de lo maravilloso que has sido y eres conmigo. Imagino tu cara y tus abrazos cada segundo. Los he necesitado en muchos momentos, sabes la paz que me dan. Me concentro en ellos en muchos momentos. Te echo de menos y al igual que con mis niños, intento no entrar en bucle para no venirme abajo. Sueño con volver a mirar tus ojos de cerca. Gracias por ser y estar. Te Quiero", ha publicado.

Jessica y Pablo confirmaron su noviazgo en la Feria de Abril de Sevilla. Desde entonces, se han vuelto inseparables y presumen el uno del otro allá donde van con románticas declaraciones. La modelo ha abierto su corazón como nunca y el empresario no ha tardado en compartir sus sentimientos. "Desde el primer momento supe que nuestros abrazos tenían una energía especial. No has parado de enseñarme con tu nobleza y bondad, tu sinceridad y naturalidad ante la vida", ha escrito junto a varias fotos de su romance.

"Te echo tanto de menos, pero a la vez quiero que disfrutes tu momento. Que orgulloso me haces sentir viendo tu fortaleza y el corazón tan grande que tienes. Eres mi inspiración. Mi motor. Nos veremos pronto o mejor que sea tarde. Que bonito es vivir este momento aunque sea duro. Aquí volveré a estar para abrazarte más fuerte. Para mí ya hemos ganado, ya te lo explicaré. Te quiero, mi Jess", ha finalizado.