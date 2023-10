El emotivo reencuentro de Karina con su exmarido Carlos Manuel Díaz tras abandonar 'GH VIP'

"Para mí es una decisión difícil. Pero realmente noto que si llevo más tiempo me da miedo estar cada día peor. Entonces, lo único que deseo es que vosotros estéis bien y contentos con mi pequeña participación. Yo estoy contenta, porque si he podido ayudar a mi hija estoy feliz. Me voy con dolor porque dejo unos compañeros y un programa maravilloso. ¡Qué dios os bendiga a todos! Pero necesito ir a casa". Con estas palabras Karina ponía punto y final a su aventura en Gran Hermano VIP.

- El grave conflicto familiar que podría provocar la salida de Álex Caniggia de Gran Hermano VIP

La cantante, de 76 años, confesó que no tenía fuerzas para seguir concursando al mismo nivel que el resto de concursantes. "Es un encuentro de estado de ánimo y de estado físco muy extraño. Yo estoy muy a gusto, sinceramente, pero noto que me faltan fuerzas a veces. Y este concurso es para personas fuertes. Quizá he venido un poco tarde, pero... por lo demás estoy bien. Lo único que echo muchísimo de menos a mis hijas, a mis nietos y a mi hermano, que ya está mayor, acaba de cumplir 82 años. Por eso te digo que son sentimientos muy encontrados. Pero yo me encuentro bien, no he podido estar mejor atendida", añadió.

Ion Aramendi escuchó con emoción a Karina y le dio las gracias por su participación. "Para nosotros tú ya has cumplido, de verdad. Has hecho un esfuerzo ímprobo por estar ahí, por aguantar, por soportar, por estar en las pruebas, por convivir, siendo un ejemplo para muchas personas, sobre todo, para muchas personas mayores. Nosotros queremos que tú estés bien", le dijo.

El actor Carlos Manuel Díaz, exmarido de Karina y su defensor en plató, lloró de emoción con la decisión de la artista. "Para ella esto ha sido físicamente un esfuerzo terrible. Ella tiene que estar mucho más tranquila y descansar", expresó entre lágrimas.

Ya en plató, Karina y Carlos protagonizaron un emotivo encuentro que demuestra la gran amistad que les une a pesar de su separación. Ambos adoran a su única hija en común, Azahara, y se desviven por sus nietos, sobre todo, por la pequeña Anita, que padece una enfermedad rara y grave. De hecho, la artista entró en GH VIP para conseguir el mayor dinero posible para colaborar con el tratamiento y los cuidados que necesita la niña.

La intérprete de El baúl de los recuerdos o En un mundo nuevo se ha ganado el corazón del público y muchos la sentían como una posible ganadora. Por eso, Carlos había confirmado que se había cambiado de fecha el próximo trabajo de la artista. "Tenemos un proyecto de hacer un musical, que es otro de sus sueños. Quería contarle su vida al público, estar cerca de ellos, desde su verdad. Llevamos dos años trabajando en ese proyecto, cuando salga se hará si se puede hacer. El teatro lo tenía programado, pero al entrar al programa les pedimos que esperaran y lo hemos cambiado a enero", aclaró.

Sin embargo, tras el abandono de Karina, las entradas para su próximo espectáculo, Yo soy Karina, vuelven a estar dispoibles. La artista tiene programadas seis funciones en el Teatro Bellas Artes, de Madrid. La primera para el próximo 7 de noviembre y la última para el 19 de diciembre. La obra, en la que también trabaja su exmarido, es una comedia cargada de mucha música y recuerdos, un viaje desde los años 50' a los 80' que permitirá a los espectadores conocer mejor a la mujer que se esconde tras esa cantante ingenua, frágil y guerrera.