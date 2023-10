El grave conflicto familiar que podría provocar la salida de Álex Caniggia de Gran Hermano VIP

La casa de Gran Hermano VIP nunca deja de sorprender. La última situación inesperada fue el abandono de Karina, una de las concursantes más carismáticas y simpáticas de esta edición, que decidió salir del programa debido a su estado anímico y de salud. La artista confesó entre lágrimas que no es capaz de aguantar el ritmo del concurso, lo que la ha llevado a marcharse. Aunque los participantes están aislados de lo que ocurre en el exterior, una noticia que atañe a su vida familiar quizá trascienda y haga que otro de los aspirantes tenga que tomar la decisión de seguir o abandonar el concurso. Álex Caniggia, de 30 años, que es uno de los concursantes que ha protagonizado numerosos conflictos desde su entrada en la casa, se enfrenta a una compleja situación relacionada con sus padres.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal confirmó el procesamiento del exfutbolista argentino Claudio Caniggia, padre de Álex, por el delito de abuso y agresión a su exmujer Mariana Nannis. Con esta decisión el tribunal ratifica el procesamiento del jugador y el embargo de cinco millones de pesos que se le había impuesto en primera instancia por unos hechos ocurridos en el año 2018. Después de rechazarse esta apelación, el exdeportista se enfrentará a un proceso en el que, según informa Clarín, si se le encuentra culpable se le puede condenar a 15 años de prisión.

Parece además que el propio Álex podría ser demandado por su madre debido a unas deudas pendientes, lo que quizá le obligue a salir de su encierro. No se sabe si la organización comunicará estas novedades a Caniggia, pues en principio la política del programa no contempla dar demasiada información del exterior. Ajeno por el momento a la situación convulsa en la que se encuentran los suyos, Álex lidia con las situaciones de tensión que se suceden dentro del reality. A pesar de sus enfrentamientos con algunos compañeros, sobre todo con Oriana, que finalmente abandonó la casa, las ocurrencias de Caniggia se han ganado el apoyo del público.

Se pudo comprobar así en la última votación de los espectadores que le dejaron con el menor porcentaje de votos frente a Laura Bozzo y Sol Macaluso. El aspirante obtuvo solo un 19% de votos del público, lo que supuso su salvación. La elegida para abandonar el reality fue Sol Macaluso, que se convirtió así en la segunda expulsada. “Puedo gustar o no, pero en todo momento he sido real y no cambiaría nada de lo que he hecho en el concurso” dijo la reportera antes de abandonar la casa.