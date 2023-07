Las imágenes más románticas de Jessica Bueno y Pablo Marqués en su primer verano como pareja

Loading the player...

Los últimos meses no han sido nada fáciles para Jessica Bueno. Desde que a finales de 2022 se divorciara de Jota Peleteiro tras nueve años juntos y dos hijos en común, la modelo lo ha pasado muy mal. Así lo confesaba en una entrevista para la revista ¡HOLA! en enero de 2023 en la que desvelaba que estaba yendo a terapia. Pero afortunadamente, eso ya es cosa del pasado. Durante este verano, Jessica está radiante y no puede ocultar la felicidad. El causante de su sonrisa perenne no es otro que Pablo Marqués. La pareja hacía oficial su relación en la Feria de Abril de Sevilla y desde entonces no ha parado de prodigarse muestras de amor en sus perfiles públicos. Esta semana, el modelo ha abierto particular álbum de fotos donde muestra las imágenes más románticas de su primer verano junto a Jessica Bueno. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

