El apoyo de Pablo Marqués, pareja de Jessica Bueno, a su ex Lara Dibildos El modelo y empresario acudió al funeral de Laura Valenzuela para darle el pésame a la hija de la actriz, con la que mantuvo una relación en 2016

El modelo Pablo Marqués se convertía hace varias semanas en protagonista de la actualidad tras ser señalado por Jota Peleteiro, exmarido de Jessica Bueno, como la nueva ilusión de su exmujer, de quien se divorció el pasado mes de noviembre. A el se refería el exfutbolista como "El Dibildos" por el noviazgo que había mantenido en el pasado con Lara Dibildos. Su amistad con la actriz perdura y ha quedado de manifiesto después de que Marqués haya asistido al funeral de Laura Valenzuela.

Sin querer hacer ninguna declaración, el modelo ha querido mostrarle todo su apoyo a su ex Lara, con quien mantuvo una relación en 2016 y apenas duró un año. El empresario era fotografiado a las puertas de la iglesia de los Sagrados Corazones de Madrid, donde se celebró el funeral en memoria de la carismática actriz y presentadora que nos dejó el pasado 17 de marzo a los 92 años, para darle el pésame en persona a Lara Dibildos. Pablo Marqués no ha querido responder a ninguna pregunta sobre su presencia, ni tampoco sobre su relación con Jessica Bueno.

Lara Dibildos, que ha vivido días especialmente duros tras despedirse de su madre, a quien estaba muy unida y con la que había vivido durante sus últimos años, era arropada por sus seres queridos. Pablo Marqués lamentaba días atrás que la hubieran inmiscuido en un tema que nada tenía que ver con ella y pedía perdón publicamente a la hija de Laura Valenzuela. "Quiero pedir disculpas a Lara si esto le ha podido afectar en un momento tan difícil para ella", señalaba unos días después de que Lara se despiera entre lágrimas de su madre, Sin buiscarlo ni desearlo se había convertido en protagonista por el mensaje de Jota Peleteiro dirigido a su ex que decía así. "Cómo era la frase? ¿El tiempo pone todo en su lugar, Jessica Bueno? Pues sí, la verdad que sí. Como tiene el ojo 'el Dibildos', no falla. Ahora me va a tocar mantener a dos palanquines".

Pablo Marqués hace solo unos días se dejaba ver con Jessica Bueno disfrutando de la Semana Santa en tierras andaluzas. La pareja ya no se esconde y disfruta de su tiempo juntos, al margen de lo que pueda pensar el exmarido de la modelo y padre de sus dos hijos Jota, de siete años, y Alejandro, de uno -Jessica Bueno es madre también de Fran, el mayor de sus hijo nacido de su relación con Kiko Rivera-. El pasado mes de noviembre era Jota Peleteiro quien anunciaba su separación y pronto rehacía su vida junto a Miriam Ruiz. La que fuera concursante de Supervivientes 2011 entonces dejó claro que la separación no había sido de mutuo acuerdo como había señalado su expareja y comenzaba el cruce de reproches entre ambos.