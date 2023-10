Las palabras más sinceras de Jessica Bueno en 'GH VIP 8' sobre su ruptura con Kiko Rivera

Jessica Bueno ha contado los detalles de cómo vivió su separación con Kiko Rivera. La exmujer del Dj entró a GH VIP 8 con un claro objetivo, que el público la conozca tal y como es. Desde que se hizo pública su relación con el hijo de Isabel Pantoja, la modelo ha estado envuelta en continuas polémicas. Durante su estancia en Guadalix de la Sierra, se ha abierto más que nunca y ha desvelado detalles de su vida privada que hasta ahora se desconocían.

Jessica Bueno desvela en 'GH VIP' cómo empezó su relación con Pablo Marqués, ¡marcada por una romántica promesa!

"Yo iba caminando por la calle y todo fue como un 'boom', hijo de..., nieto de... Yo no quería eso. Toda la prensa quería ver a mi niño y yo nunca voy a negar el saludo, pero se nota cuando alguien viene por el simple hecho del morbo", ha dicho Jessica Bueno, mientras mantenía una conversación junto a algunos de sus compañeros en la casa de GH VIP, dando a conocer el mal trago que tuvo que vivir mientras se separaba de Kiko Rivera. Una de las decisiones que tomó la sevillana, cuando hizo pública su ruptura, fue mudarse a causa de la presión mediática que estaba sufriendo: "Reconozco que me superó un poco. Cuando me separé, quise desvincularme de todo, aunque siempre con respeto", ha terminado lamentándose Jessica.

Pablo Marqués rompe su silencio y se pronuncia sobre la participación de Jessica Bueno en 'GH VIP'

Queriendo mantenerse alejada de los rumores que se puedan crear, Jessica ha querido matizar que "siempre he querido que mi hijo tenga relación con su padre". En el momento en el que se separaron sus caminos, la maniquí siempre ha intentado que el hijo que tienen en común, pase el mayor tiempo posible con su padre, Kiko. De hecho, la concursante ha mencionado en varias ocasiones que le encanta que su pequeño Francisco disfrute con sus dos hermanas, las hijas que el Dj tiene con Irene Rosales. Además, Bueno también ha asegurado que esta situación no ha afectado al pequeño, ya que se ha criado así. Sin embargo, ha querido comentar el asombro que se llevó el joven al ver a sus dos padres juntos el día de su Primera Comunión.

El mensaje de Irene Rosales a Jessica Bueno que da una pista sobre su relación

La relación de Jessica Bueno e Irene Rosales

Contra todo pronóstico, Irene Rosales se ha convertido en una de las defensoras de Jessica Bueno desde que entró al reality. "Me alegro mucho por la salvación de Jessica. Sé de una personita que estará muy contento. Ojalá llegue a la final para que disfrute de la bonita experiencia hasta el final', escribió Irene haciendo así referencia al hijo que tiene el Dj con la modelo, y con el que mantiene una buena relación. Al mismo tiempo, la modelo también ha querido mostrar la cordial relación que mantiene con la pareja del hijo de Isabel Pantoja. "Me cae genial. Es estupenda. Le ha hecho mucho bien a Kiko", aseguró Bueno en Guadalix de la Sierra. Cabe recordar que Irene Rosales participó en 2019 en la edición de GH Dúo, pero tuvo que abandonar por problemas de salud.

Las imágenes más románticas de Jessica Bueno y Pablo Marqués en su primer verano como pareja

Irene Rosales y Kiko Rivera obvian la boda de Isa Pantoja

Dos de las grandes ausencias que se han hecho notar en la boda de Isa Pantoja han sido la de su hermano Kiko Rivera e Irene Rosales. Tanto el Dj como su pareja han preferido enfocarse en sus proyectos profesionales en vez de asistir a la boda de la hija de Isabel Pantoja. El autor de Mambo ha acudido hasta Alicante donde ha dado un concierto. Respecto a la madre de sus hijas, compartió una publicación en su cuenta pública, sin pronunciarse acerca del día más importante para su cuñada.