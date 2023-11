Jessica Bueno se derrumba al recordar los momentos más duros de su divorcio de Jota Peleteiro. ‘Me acosaron’

Jessica Bueno (33) cada vez se siente más cómoda con sus compañeros de Gran Hermano VIP 8. A pesar de que la modelo siempre intenta ser lo más discreta posible con los asuntos referidos a su vida personal, la pasada noche volvió a abrir su corazón para hablar de uno de los episodios más delicados y dolorosos de su vida: su separación de Jota Peleteiro tras casi una década juntos y dos hijos en común: Jota Jr (7) y Alejandro (2).

La modelo pensaba que su matrimonio iba viento en popa hasta que empezaron a enviarle constantemente mensajes para ponerla en sobreaviso de las infidelidades del exfutbolista. “He vivido cosas más feas que nadie. Me estuvieron acosando, me mandaban fotografías con mi ropa interior, mi pijama. Todo se ha sabido por parte de la persona que ha estado con él y encima él me machacaba a mí”.

De la misma manera, la empresaria ha relatado que cuando decidieron tomar caminos distintos ella abandonó el hogar que compartía con el deportista en la localidad de Mungia (Vizcaya). Nada más irse, asegura que Jota Peleteiro comenzó a convivir con otra mujer. “Yo salgo de mi casa y al día siguiente ya había otra persona en mi cama. Me daba tanta pena y me afectó tanto porque yo ponía la mano en el fuego por él”.

Una experiencia traumática que hizo que la influencer estuviera dos meses sin poder salir de la cama. Además, no quería pronunciarse públicamente para no manchar la imagen de su exmarido. “Pensaba que era imposible después de tantos años juntos. Yo estaba asustada, encima me amenazaban que iban a contar todo en televisión y yo, tonta de mí, sufría por él”. Un testimonio que Jessica ha terminado entre lágrimas, ya que no ha podido evitar derrumbarse al echar la vista atrás. "No debería haber mencionado nada porque me vienen esos recuerdos".

Afortunadamente, tras la tormenta ha llegado la calma. Jessica ha vuelto a sentir mariposas en el estómago gracias a Pablo Marqués, que incluso se ha armado de valor para ir a los alrededores de la casa de Guadalix de la Sierra (Madrid) con un altavoz para mandarle un mensaje de ánimo. Precisamente, su noviazgo con el pintor se destapó por un comentario malintencionado de Jota Peleteiro (que los acusó de ser unos aprovechados). Unas palabras que complican aún más su relación, la cual Jessica espera que algún día sea cordial por el bien de los pequeños.

