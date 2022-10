Muere a los 46 años el mago y semifinalista de 'Got Talent' Arsenio Puro durante una actuación en directo

El mago Arsenio Puro, de 46 años, falleció el pasado sabado por la noche durante una actuación en directo en la sala Houdini de Madrid. El que fuera semifinalista del concurso Got Talent en 2019 sufrió un infarto en pleno escenario del que no pudo recuperarse a pesar de las maniobras de reanimación que le realizaron dos agentes de Policía que se encontraban en la sala como espectadores. La ambulancia no tardó en llegar y el mago fue trasladado en estado crítico al hospital 12 de Octubre, pero lamentablemente falleció al no poder sobreponerse a la parada cardiorrespiratoria.

Su compañero de espectáculo el mago Jaque contó al diario El mundo cómo sucedió y cómo la gente llegó a pensar que su desvanecimiento era parte del show. "Cayó redondo al suelo. Es un espectáculo tan divertido que, en los primeros instantes, la gente se reía pensando que era una coña más", contaba sobre la primera reacción del público hasta que poco después vieron que no reaccionaba. "Murió por causas naturales", "no estaba haciendo ningún truco de riesgo" quiso especificar.

El artista lamenta la muerte de su compañero con quien llevaba muchos años trabajando. "Todo el mundo le tenía mucho cariño, era un artista hecho a sí mismo a base de miles de actuaciones en la sala Houdini... todas las semanas durante los últimos 25 años. Y las llenaba, malo no podía ser. Nosotros trabajábamos juntos desde hace más de 15 años, codo a codo detrás del escenario que une mucho", revela apenado.

Tras conocer el fallecimiento de Arsenio numerosas personas han expresado el pesar y la tristeza por su muerte. Entre ellos la maga Luna, que se despidió de él con estas bonitas palabras: "Siempre con una sonrisa, siempre haciendo feliz... te has ido, pero dejas tanto, tantísima huella en todos que serás siempre eterno. Gracias por tu bondad, por tu alegría, por tu magia y tu inmenso corazón". El hipnotista Jeff Toussaint también se hacía eco de la muerte de su amigo: "Arsenio Puro era una persona que adoraba mi show. El centro y motor de Houdini Madrid. Pero decidiste irte para hacer magia en otro sitio. Te echaremos de menos amigo. Seguro que no miraste bien, porque te fuiste demasiado pronto. Hoy es un día triste. Descansa en paz amigo".

En 2019 se hizo célebre con su participación en Got Talent, cuyos jueces eran Paz Padilla, Eva Isanta, Edurne y Risto Mejide le dieron el pase a la semifinal no solo por su magia sino también por su extraordinario sentido del humor. “No eres el primero que me vacila en este plató, pero sí, quizás, el que tiene el personaje mejor montado”, le decía Risto Mejide, del que recibió un sí, aunque no pudo llegar a la final. El premio final de esa edición se lo llevó la murga Zetas Zetas.