Ya desde casa, Jessica Bueno hace balance de su paso por ‘GH VIP' pero, ¿qué ocurre con su relación con Pablo Marqués?

Jessica Bueno hace balance de su estancia en GH VIP, tras su reciente expulsión. La modelo salía de la casa de Guadalix de la Sierra el pasado jueves, 30 de noviembre, tras perder el duelo contra Pilar Llori. Desde que volvió a ‘la realidad’, ha podido reencontrarse con su entorno más cercano y con sus tres hijos, Fran (11), Jota (7) y Alejandro (2). Una vez ha tenido tiempo para 'recuperar' su vida normal, Jessica ha compartido con todos sus seguidores una reflexión de su paso por el reality.

La modelo ha publicado tres fotografías del jueves pasado a su llegada al plató de televisión del programa. Unas instantáneas que representan cómo se encontraba, “recibiendo mi salida con tranquilidad y alegría porque para mí eso ha significado mi paso por GH”, ha confesado Jessica Bueno. Esta aventura ha sido una experiencia que no va a olvidar nunca: “He disfrutado como una niña de cada segundo desde el 14 de septiembre. No tengo palabras para agradeceros a todos por vuestro apoyo incondicional y vuestra lucha hasta el final”, ha escrito. Además, también ha querido agradecer a todos sus seguidores el cariño que le han mostrado durante su estancia en la casa más famosa de la televisión: Gracias infinitas por todo el tiempo que habéis dedicado, por todo vuestro cariño y amor que me regaláis. Por toda vuestra preocupación que me hacen sentir muy afortunada y querida. Me hacéis sentir tan especial. Ha sido una experiencia indescriptible”, ha dicho aún con la emoción de todo lo vivido.

Uno de los objetivos que Jessica Bueno tenía, y por el cual entraba principalmente a GH VIP era darse a conocer tal y como es: “Mi mayor premio ha sido que hayáis podido conocerme para lo bueno y lo malo, que podáis sentiros orgullosos de mí o incluso decepcionados. Pero sobre todo haber tenido estos meses para mí, que necesitaba tanto. Gran Hermano me ha regalado el tiempo para volver a sentirme Viva. De verdad que sois maravillosos”, ha terminado confesando. Cabe recordar que su entrada en el reality ha coincidido con un momento muy delicado de la vida de la modelo sevillana, ya que estos últimos meses han estado marcados por su divorcio del exfutbolista Jota Peleteiro, padre de sus dos hijos pequeños, Alejandro y Jota.

¿Se ha reencontrado Jessica con su novio, Pablo Marqués?

Pablo Marqués ha apoyado a Jessica Bueno desde que entró a Gran Hermano VIP. Sin embargo, desde que la amistad de su novia con Luitingo se hizo cada vez más cercana, el empresario optó por mantenerse alejado del foco mediático y dejó de compartir mensajes hacia Jessica Bueno. Durante las visitas de los familiares al reality, fue la madre de la modelo la que acudió a visitarla, debido a la ausencia de Pablo. Tras la expulsión de la expareja de Kiko Rivera, el modelo no ha acudido a recibirla en el plató de televisión. Por el momento, ninguno de los dos ha compartido públicamente nada de su posible reencuentro.

Uno de los últimos mensajes que compartió Pablo Marqués fue el 13 de noviembre, en el que demostraba que, a pesar de todo, continuaba confiando en su pareja: “Este post va dedicado a todas las personas que me envían mensajes negativos sobre el amor que tenemos Jessica y yo. No nos vais a destruir, nuestro amor siempre va a triunfar… Os están manipulando las imágenes y os lo estáis creyendo. No os juzgo, pero Yo no me lo creo, solo creo en el amor que nos tenemos. No nos vais a romper… Jessica me ha demostrado un amor tan grande que muchas personas ni se lo pueden imaginar y eso no ha cambiado para ella, diga lo que diga en un programa. Lo nuestro es íntimo y solo para nosotros”, confesaba el empresario, siendo estas las últimas palabras sobre su novia.