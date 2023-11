Pablo Marqués pone tierra de por medio mientras Jessica Bueno continúa con su acercamiento a Luitingo

El novio de Jessica Bueno, Pablo Marqués, ha puesto tierra de por medio y ha viajado a Miami esta semana, mientras que la modelo continúa su paso por Gran Hermano VIP 8. Estas últimas semanas, el empresario ha tenido que ver, a través de la pequeña pantalla, cómo continúa el acercamiento de su pareja y Luitingo. Una actitud que ha convertido a Pablo en el protagonista indirecto de este triángulo que causa mucha expectación entre los seguidores del reality. Intentando mantenerse ajeno de la polémica, el novio de Jessica ha decidido pasar unos días fuera de España.

El modelo está disfrutando de unas vacaciones en Miami, desconectando de todo lo que está ocurriendo en nuestro país. El empresario ha aprovechado su escapada para reencontrarse con viejos amigos: “Combinación perfecta de amigos, comida y relax”, ha escrito en su perfil público, donde muestra el día a día de su estancia allí. Además, también ha podido disfrutar de la gastronomía local y, sobre todo, del clima veraniego que está haciendo. Sus vacaciones han coincidido con una de las festividades más importantes de Estados Unidos, Acción de Gracias. Pablo ha sido el encargado de subir un vídeo mostrando lo está pasando: “Los primeros días teniendo una mezcla de recuerdos y añorando momentos…”, escribía mientras disfrutaba de un país que conoce muy bien.

Desde que Jessica Bueno entró al reality, Pablo Marqués la ha apoyado de forma incondicional. Sin embargo, esta semana ha tenido lugar la visita de los familiares a la casa de Guadalix. Una cita a la que el empresario no ha acudido. En su lugar fue la madre de Jessica. Durante esta visita, la modelo no dudó en preguntarle por Pablo para conocer su opinión sobre su paso por el programa: “Pablo ahí está, en su casa. Todo bien. Tú pásatelo bien. Lo que te quede, lo que tengas que estar aquí, disfrútalo”, le decía su madre. Además, también le pidió que tuviese cuidado con las manos, haciendo referencia a su actitud cariñosa con Luitingo: "La manita, relajá", le susurraba al oído en tono jocoso.

Tras dos meses en los que se ha enfrentado a todo tipo de rumores y algunas críticas, el novio de Jessica Bueno ha dejado de publicar en su perfil gran parte del contenido que compartía anteriormente sobre el concurso de su pareja. Este es el último de ellos: "Este post va dedicado a todas las personas que me envían mensajes negativos sobre el amor que tenemos Jessica y yo. No nos vais a destruir, nuestro amor siempre va a triunfar. Me expongo aquí para que me digáis lo que queráis, cualquier comentario negativo, pero cuando Jessica termine su trabajo veréis el resultado y también quiero ver que veáis lo que habéis escrito y hagáis autocrítica. Os están manipulando las imágenes y os lo estáis creyendo. No os juzgo, pero Yo no me lo creo, solo creo en el amor que nos tenemos. No nos vais a romper”, comenzaba diciendo el 13 de noviembre Pablo Marqués, junto a una imagen en la que aparece abrazado a la modelo.

“Jessica no te preocupes que ya hemos ganado. Lo voy a dar todo y cuánto más me digáis cosas negativas, más fuerzas me daréis para dar más y más. Después de todo, espero dar mi granito de arena para que sepáis y entendáis lo que es el amor verdadero, auténtico. Jessica me ha demostrado un amor tan grande que muchas personas ni se lo pueden imaginar y eso no ha cambiado para ella, diga lo que diga en un programa. Lo nuestro es íntimo y solo para nosotros”, terminaba diciendo el empresario, siendo estas sus últimas palabras públicas sobre su novia.