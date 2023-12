Los planes de Jessica Bueno con sus tres hijos y sus amigas de Bilbao tras su ruptura con Pablo Marqués

Loading the player...

Tras muchos días de rumores y especulaciones, Jessica Bueno y Pablo Marqués anunciaban este viernes que ya son pareja Primero fue el modelo quien comunicaba su decisión en su perfil público. "Después de una semana de desconexión completa vamos a poner los puntos sobre las íes. Se han dicho mentiras cuando esta persona estaba en la casa, pero no podía defenderme y además no quería. Ahora sí quiero. Cuando salió J ese viernes hablé con ella por la mañana por teléfono y le comuniqué que no quería continuar mi relación con ella".

Minutos después del comunicado de Pablo Marqués, Jessica le contestaba también a través de su perfil público: "Me veo en la obligación de dar explicaciones sobre algo que no quería por respetar la intimidad de Pablo y la mía, pero no voy a seguir permitiendo que se falte a mi persona, palabra y verdad. Al día siguiente de salir de la casa de Guadalix expresé a P mi confusión y caos mental. Le pedí tiempo para aterrizar y concentrarme en mis hijos". Muy dolida, la exconcursante de GH VIP también hace referencia al encuentro que tuvieron: "Nos vimos en persona porque tenía la necesidad de zanjar todo de una forma correcta. Nos despedimos con un abrazo y prometiéndonos respeto mutuo. Por eso nunca me atreví a dar ningún tipo de información cuando se me ha preguntado en plató", aclaraba la modelo de forma contundente, para terminar su breve carta asegurando: "Y no, no hay terceras personas".

Tras su salida de la casa de Guadalix y el anuncio de ruptura con Pablo, Jessica Bueno continúa con su vida en Bilbao, rodeada de sus tres hijos, su madre Loli, y sus dos mejores amigas en el norte. Durante este puente, la modelo ha ido al cine con sus hijos, ha hecho quedada de amigas y ha compartido algunos vídeos en sus redes sociales donde, a pesar de la ruptura, se la ve feliz. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

