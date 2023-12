Jessica Bueno confiesa por fin qué siente por Luitingo

Aunque hasta ahora se ha mantenido prudente, Jessica Bueno, de 33 años, ha confesado por fin qué siente por Luitingo, de 32. La organización de GH VIP permitió a Jessica regresar a la casa para acompañar al artista en los días antes de la final y ha sido durante esta nueva convivencia donde han hablado de su relación e incluso de sus planes de futuro. En una sincera conversación, Jessica ha reflexionado además sobre las cuestiones que considera un obstáculo en una futura vida en común con Luitingo. "Soy consciente de que nuestras vidas no son compatibles, vivimos en ciudades diferentes. Yo me he dado cuenta de que con Pablo no sentía algo tan fuerte como lo que siento aquí porque contigo sí me da miedo de que me hagas daño" le dijo.

Comentó entonces que una de las cuestiones que ve como un impedimento para su relación es el hecho de que él quiere ser padre algún día y ella no es algo que se plantee. "¿Sabes cuando quieres tanto a alguien que prefieres dejarle libre? Porque sé que yo tengo tres hijos y que no voy a volver a ser madre. Como tú tienes todo el derecho del mundo a que te pasen esas cosas, en algún momento tienes que ser padre". Luitingo le respondió que "no pasa nada" y que se conformaría. Jessica le confesó que, pese a sus sentimientos, no piensa hacer cambios radicales en su vida.

En este sentido le dijo que no pensaba dejar Bilbao, a pesar de que su familia vive en Sevilla. La modelo se trasladó al norte de España junto a su marido Jota Peleteiro, una zona en la que ha continuado a pesar de su separación. Es allí donde ha hecho su vida junto a sus tres hijos y donde fundó su empresa de organización de eventos, por lo que de momento tiene claro que es el lugar en el que quiere seguir. Luitingo, que vive en Andalucía, no parece tener problemas en este sentido y le ha dicho que "desde chico siempre le dije a mi padre que acabaría viviendo en Bilbao". "Si me tengo que hacer 700 kilómetros, coger un avión o un ave, ¿tú crees de verdad que no lo voy a hacer?" dijo el artista.

Hablaron además sobre la reciente ruptura de Jessica con Pablo Marqués, sobre la que ella confesó hace unos días que "nunca había estado segura" de su noviazgo. "Yo salí de aquí y a la mañana siguiente le llamé por teléfono para decirle que ahora mismo no sentía que yo tuviese ganas de estar con él. Me dijo que lo entendía. Quedamos para hablar en persona y nos despedimos bien. No dije nada por respeto a él, pero subió un comunicado y encima dijo que me había dejado él a mí" explicó. Hablaron además sobre la breve relación que tuvo Luitingo con Pilar Llori dentro del concurso y que se rompió después de que el artista empezara a sentir algo por Jessica. "¿No podías quedarte solo? Hubiera sido bonito que te hubieras quedado solo. Hubiera estado bien que se hubiese conformado y que hubiese sido paciente, a lo mejor hubiera acabado sucediendo lo que ha acabado sucediendo" dijo ella. Él respondió que desde el principio tenía devoción por ella y atracción por Pilar.

El miércoles 20 de diciembre se celebra la semifinal de GH VIP donde se escogerán los nombres que pasarán a la gran final del jueves 21. Entonces se conocerá al ganador o ganadora de esta edición del reality.