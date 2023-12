La reacción de Jessica Bueno cuando Luitingo confiesa que está enamorado de ella

Era el reencuentro más esperado. Jessica Bueno y Luitingo se han visto en el último programa de GH VIP en el juicio que se organizó ahora que el concursante es finalista. Él todavía continúa el concurso dentro de la casa, mientras que ella ya fue expulsada y se ha convertido en su más firme defensora. La complicidad y cercanía que nació entre ambos dentro del reality ha dado mucho que hablar, más después de la ruptura de Jessica con Pablo Marqués. La pregunta que se hacen espectadores y compañeros es qué sienten realmente el uno por el otro y si entre ambos hay alguna posibilidad de relación. Hasta el momento los dos se han mantenido prudentes acerca de sus verdaderas emociones, una discreción que se terminó precisamente en esta última entrega del espacio.

Ha sido Luitingo el que ha desnudado lo que realmente siente por Jessica. "¿Estás enamorado de Jessica Bueno? ¿Sí o no?" le preguntaron a lo que él guardó silencio. Tras la insistencia del juez, respondió que sí ante la atenta mirada de Jessica, espectacular con un vestido rojo y que no paraba de sonreir. Ella sin embargo siguió con su actitud prudente. "Me parece que juzgar eso es surrealista. Estamos en un concurso y se pueden confundir los sentimientos. Parece que que él diga que está enamorado es malo. Y son sus sentimientos" comentó. Continuó asegurando que tienen cuestiones pendientes que solucionar, pero que lo harán cuando termine el programa.

"Sus sentimientos son suyos y nadie manda en lo que siente. Yo he hablado mucho con mi amigo y tendremos más conversaciones fuera" añadió. Jessica se ha convertido, desde que fue expulsada, en la defensora de Luitingo, con quien forjó una estrecha relación en la casa. Mucho han cambiado desde que finalizó su andadura en el reality las cosas para ella pues ha roto el noviazgo que mantenía con Pablo Marqués desde hace algunos meses. "No tiene nada que ver con Luis que se haya acabado, es una decisión mía porque, ya de por sí, nunca he estado segura porque hay cosas que todavía tengo que curar" contaba, asegurando que no había tenido nada que ver en su decisión su cercanía con su compañero de reality.

En este sentido, ha sido muy cuestionada por Pilar Llori, otra de las concursantes de GH VIP que también mostró mucha cercanía con Luitingo durante el reality y que asegura que Jessica no está siendo sincera. "Se ha dedicado a decir cosas que no son verdad. A juzgarme a mí y a Luis (...) Al final si estás dolida o algo no ha funcionado, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido un periodo pequeño en una situación que no es normal, se pueda dar el caso, como le pasó a él, de que se confundan los sentimientos. No creo que se deba exagerar como ha hecho todo el tiempo Pilar y su familia en un ataque constante contra él" aseguró en este juicio. Luitingo es uno de los cinco finalistas de GH VIP junto Naomi Asensi, Michael Terlizzi, Laura Bozzo y Albert Infante. El miércoles 20 será la semifinal y el jueves 21 se conocerá quién es el ganador de la octava edición de GH VIP.